上週流感增15死！ 疾管署估本週恐升溫 將增購15萬劑公費流感疫苗

疾管署今（12／9）日召開例行記者會。游騰傑攝



疾管署今（9）日表示，國內上週新增21例流感併發重症、15例死亡病例，副署長林明誠表示，原本預估流感疫情將於12月中旬逐漸升溫，由於近日東北季風來襲氣溫下降，且不少民眾在大眾運輸上並未配戴口罩，顯示流感疫情警覺性不足，預估疫情可能本週就會開始升溫。

疾管署指出，截至今年12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次，目前疫苗僅剩下26.8萬劑；考量今年度疫苗接種情形踴躍，為提升65歲以上長者及學齡前幼兒等高風險族群接種率，預定增購15萬劑公費流感疫苗，現已完成採購13.1萬劑，若作業程序順利，預計12月下旬到貨配送。

廣告 廣告

疾管署提醒，因年末出遊及聚餐等活動多，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，符合接種資格民眾，儘速接種。

疾管署副署長林明誠表示，疾管署原預估流感疫情將於12月中旬逐漸升溫，但受東北季風影響，本週氣溫已開始下降。他觀察到，大眾運輸工具上僅約五成乘客佩戴口罩，顯示民眾對流感疫情警覺性不足，因此預估疫情可能本週就會開始升溫。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計85,213人次，較前一週下降；另近7日新增21例流感併發重症病例（1例H1N1、18例H3N2、2例A未分型）及15例死亡（3例H1N1、12例H3N2）。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署表示，本流感季累計370例重症病例（108例H1N1、255例H3N2、3例A未分型、4例B型）及66例死亡（22例H1N1、43例H3N2、1例B型），其中重症病例以65歲以上長者占64%及具慢性病史者占83%為多，92%未接種本季流感疫苗。

疾管署也表示，全球流感活動度上升，主要流行型別為A（H3N2），中國疫情呈上升趨勢，鄰近國家日本、韓國處高點，近1週呈下降或略降趨勢，東南亞部分國家（如泰國、越南等）自9月中後便進入活躍期，流感病例增多；西南／東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署說明，國內新冠疫情目前處低點波動，第49週新冠門急診就診計1,102人次，較前一週下降11.6%，主流變異株為NB.1.8.1；近7日新增2例新冠併發重症本土病例，無新增本土病例死亡。今年10月起累計41例新冠併發重症本土病例，其中5例死亡，重症病例以65歲以上長者占61%及具慢性病史者占80%為多，95%未接種本季新冠疫苗。全球近期新冠病毒陽性率呈下降趨勢，僅非洲區呈上升。目前全球流行變異株以XFG占比最高，其次為NB.1.8.1，鄰近國家/地區如中國、香港、日本、韓國以NB.1.8.1占比為高。

疾管署指出，新冠病毒傳播風險並未停歇，國內也仍持續新增新冠併發重症及死亡病例，尤其對65歲以上長者及具慢性病者易受疾病感染而引發重症甚至死亡，且先前接種的疫苗保護力會隨時間遞減而不足抵抗疾病侵襲，為保護自身及家人健康，自今年10月1日開打後還尚未接種新冠疫苗的公費對象儘快前往接種，12歲以上的公費對象可擇莫德納或Novavax任一廠牌接種，滿6個月以上至11歲公費對象僅可接種莫德納疫苗，以獲得足夠免疫保護力，防範疾病威脅。

疾管署呼籲，近期氣溫變化大，請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。今年約有4,400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

更多太報報導

跨年、聖誕出國注意！疾管署示警：日本、韓國流感快速上升

流感爆本季年齡最小死亡！5歲童腹痛便秘竟變「心腦肺」全損 葉克膜也救不回

流感觸底恐反彈！上週增24重症 疾管署示警：12月中將開始升溫