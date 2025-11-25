上週流感奪12命！全台疫苗快見底 疾管署：再買15萬劑

疾管署今（25）日召開記者會。游騰傑攝



疾管署長羅一鈞今（25）日宣布，將再採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。他指出，今年受到「流感提早來襲」及「大S效應」兩大因素影響，民眾接種意願大幅提升，掀起史上最旺的流感疫苗接種潮，自10月1日開打至今，公費流感疫苗已施打近九成二。

疾管署今年採購公費流感疫苗共668萬劑，受到流感提早報到出現少見的秋季流感，以及年初大S流感猝逝效應，今年打氣特別旺，迄今已打掉612.5萬劑，使用率達91.7%，目前僅剩餘55.4萬劑。

羅一鈞表示，與去年同期已接種526萬劑相比，今年接種量足足成長16%。部分縣市預估將在12月初至中旬間即出現疫苗「見底」，甚至無疫苗可用的情況；而全國公費流感疫苗也可能在跨年前後全面用罄。因此，考量今年公費流感疫苗接種情形相當踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗。

根據疾管署資料顯示，截至今年11月24日，公費流感疫苗接種數約612萬人次，新冠疫苗接種累計約142萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種14,792人次。因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

另，疾管署也表示，考量現今家庭組成型態多元，有關公費流感及新冠疫苗接種對象「6 個月內嬰兒父母」調整為「6 個月內嬰兒雙親」，資格亦由「父母」放寬為「持有嬰兒出生證明或戶籍登記之雙親」，並納入足以認定與被收養嬰兒有「先行共同生活」之證明文件者，以協助尚在收養程序中的家庭順利同時接種。

依據疾管署監測資料顯示，上週類流感門急診就診計8萬5,425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例及12例死亡。依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。本流感季累計325例重症病例及45例死亡，其中重症病例以65歲以上長者占63%及具慢性病史者占83%為多，94%未接種本季流感疫苗。

疾管署提醒，現在提供接種之莫德納 LP.8.1及Novavax JN.1疫苗，對於目前新冠病毒主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。新冠病毒感染後併發重症風險較流感病毒高，尤其是65歲以上長者及具慢性病等高風險族群更應加強注意，且接近年末聖誕跨年等活動頻繁，疾病傳播風險上升，提醒尚未接種的公費對象，應儘速完成新冠疫苗接種，及早提升自我免疫防護，以降低感染後併發重症風險。

