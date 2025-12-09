即時中心／温芸萱報導

疾管署今（9）日公布最新監測，國內腸病毒就診人次雖呈下降趨勢，但仍在流行期，今年已累計19例重症、9例死亡，其中新生兒15例，呼籲家長留意嬰幼兒嗜睡、抽躍、呼吸急促等重症前兆並儘速就醫。流感方面，上週急診8.5萬人次，新增21例重症與15例死亡；公費疫苗已施打逾641萬人，將再增購15萬劑。另公布首例本土球黴菌症，為貨櫃作業員疑吸入受污染塵土感染，提醒高風險職業務必做好防護。

疾管署今日表示，國內腸病毒疫情雖呈下降，但仍在流行期，提醒家長及教托育人員務必協助幼童落實勤洗手、生病在家休息等防疫措施，避免病毒在校園與家庭擴散。疾管署說，新生兒與幼童是重症高風險族群，一旦出現腸病毒重症前兆，如嗜睡、活力差、肢體無力、肌抽躍、持續嘔吐或呼吸急促等症狀，務必儘速送至大醫院診治。

廣告 廣告

監測數據顯示，第49週腸病毒門急診共10,438人次，較前一週下降14.4%，但整體仍偏高。近四週社區以克沙奇A16與A6型為主。今年累計19例重症（含9例死亡），為近六年同期最多，其中17例為伊科病毒11型感染，新生兒重症即達15例，疾管署提醒家長務必密切留意嬰幼兒體況。

快新聞／上週流感急診8.5萬人次！新增15死、21重症

2016-2025年腸病毒健保門急診就診人次趨勢圖。（圖／疾管署提供）

除腸病毒外，國內呼吸道疾病也進入高峰。疾管署指出，今年公費流感疫苗已接種約641萬人次；新冠Novavax疫苗接種約2.6萬劑。因接種踴躍，為提升長者與幼兒覆蓋率，疾管署追加採購15萬劑流感疫苗，目前已有13.1萬劑到位。

第49週類流感門急診計85,213人次，較前一週下降；新增21例流感併發重症與15例死亡，主要為A型H3N2。疾管署表示，全球流感活動度上升，中國、日韓及東南亞皆處高峰或高點，歐、亞、非多國陽性率亦超過三成，國內仍需提高警覺。

快新聞／上週流感急診8.5萬人次！新增15死、21重症

第49週類流感門急診計85,213人次，較前一週下降。（圖／疾管署提供）

疾管署呼籲，冬季呼吸道疾病好發，民眾應落實手部衛生與咳嗽禮節，出現發燒、咳嗽請戴口罩並在家休息。如有呼吸困難、胸痛、意識改變等危險徵兆，應立即就醫。

此外，疾管署公布今年8月啟動球黴菌症送驗機制後，出現首例本土確診。個案為北部50多歲男性，從事貨櫃修補與清潔，8月初出現咳嗽與呼吸喘就醫，後經檢體確診感染球黴菌（Coccidioides）。因無出國史，推測貨櫃於國外裝載時已被污染，個案於清潔時吸入塵土而感染。目前症狀已改善，接觸者皆無異常。

疾管署提醒，台灣雖非球黴菌症流行區，但貨櫃作業與港埠工作者仍有暴露風險，建議作業時配戴口罩、加強職安措施。近期曾赴流行地區或從事高風險職業者，如出現呼吸道症狀，應主動告知醫師，以利早期診斷。

原文出處：快新聞／上週流感急診8.5萬人次！新增15死、21重症

更多民視新聞報導

青森7.5強震！黃偉哲第一時間慰問展情誼：有需要台南可協助

賴清德慰問日本震災民眾 隨時提供必要協助

首例本土球黴菌症！5旬貨櫃工又咳又累 一查「貨櫃暗藏汙染土」

