上週流感重症新增10例！疾管署示警流感疫情將回升 預估春節達疫情高峰

作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文

年末節慶、聚會活動多可能會增加疾病傳播風險，提醒民眾應多加留意避免感染。另外，疾管署也呼籲，符合公費流感疫苗接種資格的民眾應盡速接種，尤其65歲以上長者、具慢性病等高風險族群，更應盡快接種及早獲得保護力，以降低重症和死亡的風險。

廣告 廣告

打了流感疫苗有差很大？ 2特殊個案境遇因此而不同

上週（12月9至15日）國內新增10例流感併發重症病例、2例死亡病例。





其中，較年輕的死亡個案為北部的60多歲女性，疾管署防疫醫師林詠青表示，這名個案本身有糖尿病、高血脂、腦中風、慢性腎病等病史，並未接種過本季流感疫苗，在12月上旬出現發燒、咳嗽有痰、輕微呼吸困難等症狀前往急診就醫，經流感快篩確認為A型流感，胸部X光顯示右下肺有浸潤情形，因此研判為流感併發肺炎，並給予抗生素、流感抗病毒藥物治療。





不過，在急診時這名個案的肺炎狀況急速惡化，併發急性呼吸衰竭，在就醫隔天就心跳停止，經搶救無效最後不幸病逝，主要死因為流感重症合併呼吸衰竭致死。





但另一位流感重症併發肺炎的特殊個案－北部9歲男童，就與上述個案境遇不同，林詠青醫師表示，這2名個案都是感染A型流感H3N2，不過最大的不同是9歲男童曾經接種過本季流感疫苗，雖然男童接種疫苗後還是被感染了，不過他經過治療後病況恢復相當快，最後順利出院返家。

哪些人應接種流感疫苗？ 流感疫苗哪裡可以接種？

因此，林詠青醫師呼籲，尚未接種流感疫苗的民眾，尤其是65歲以上長者、幼兒、具慢性病等高風險族群，應盡速接種疫苗，及早獲得完整保護力，以降低感染後併發重症和死亡風險。





今年約有4,400餘家接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖（https://vaxmap.cdc.gov.tw）、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。

年末傳播風險增小心預防 注意「這些」危險徵兆速就醫

近期氣溫變化大，歲末年終聚會及活動增加，可能會讓呼吸道傳染病傳播風險上升。疾管署呼籲，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有類流感症狀配戴口罩、生病在家休息等措施。





另外，林詠青醫師也提醒民眾應加強留意流感併發重症的危險徵兆，若有以下情況應盡快到大醫院求診，才能早期診斷、給予適當的治療：

呼吸急促

呼吸困難

發紺、缺氧

血痰

胸痛

意識改變



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥上週流感重症新增10例！疾管署示警流感疫情將回升 預估春節達疫情高峰