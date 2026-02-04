上週白銀暴跌30% 業者釋出銀條引搶購

貴金屬公司門口聚集大批民眾，等待叫號要進去買銀條，白銀價格上週五（1/30）單日暴跌超過30%，高雄一家貴金屬公司4日釋出一批銀條，立刻吸引民眾來搶購。

搶購民眾說：「算是低於市場行情，所以覺得有一個價差，然後現在又是一個趨勢，所以才會來這邊排隊。」、「最近有關注到貴金屬的價格，然後想說可以買一些來投資。」

由瑞士貴金屬製造商鑄造的銀條，1公斤賣價約10萬7千多元，疫情後黃金及白銀價格持續上揚，不少民眾會買來保值或避險。但近期受市場避險情緒退潮、川普提名聯準會前理事華許出任下一任主席等因素影響，導致黃金及白銀價格出現高度波動，也讓部分銀樓轉趨保守。

銀樓業者梁老闆表示，「現在白銀大家有的人都不賣啦，像我都收起來，我都不賣，上次賣了就買不回來了，上個月銀條才賣了8萬多元，現在10幾萬。」

展示櫃中的金飾琳瑯滿目，業者表示，黃金雖上週也重挫10%，但單價較高、詢問度較低。投資專家則表示，黃金3日已有明顯漲勢，認為美伊衝突或俄烏戰爭尚未緩解，加上國際不時出現地緣政治風暴，仍會驅動避險需求。

第一金投顧董事長黃詣庭認為，「大型國家的央行還有新興市場央行，持續地去購買黃金來當作分散性央行儲備的一些標的，這個趨勢目前來看的話，應該還是繼續地延續下去，央行的買盤就會讓金價維持在相對高檔，會帶動白銀的漲勢。」

專家認為，黃金跟白銀仍有持續走升的可能性，但也提醒投資有一定風險，不建議一次把大筆資金全部在特定時間投入，最好逢低分批買進，對整體投資效益可能較為理想。

