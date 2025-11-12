上週錯過黃仁勳 蔣萬安下週會見輝達高層

李四川會後透露，下週蔣萬安將會見輝達高層。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達創辦人黃仁勳上週閃電訪台，並未見台北市長蔣萬安。今(12日)市議會審查北市府與新光人壽解約T17、T18報告案，全員無意見通過備查。李四川也透露，下個月輝達總公司不動產副總裁會來拜訪蔣萬安。

李四川今至議會列席報告案，會後受訪媒體關注輝達是否在台設立分公司，李四川透露，據了解輝達總公司不動產副總裁下月會拜訪北市府，也會見蔣萬安，分公司規劃部分，到時候市府會再問問輝達目前籌畫情形如何。至於專案設定地上權是維持先前50年年限，或是要延長到70年，這都會在下週來探詢輝達的需求。

至於與輝達簽約的進度，李四川說，如果依照兩個月工作天，應該就是在農曆年前，還是要看輝達的投資計畫書速度，是有機會可以提前。

