上週類流感門診破10萬人次 12月疫情可能再達高峰

疾管署防疫醫師林詠青表示，「那因為這個個案有呼吸窘迫的狀況，所以就收住到加護病房，那給這個流感抗病毒藥物的治療，那首先她在這個住院期間，經過藥物的治療，症狀有改善，所以她是在10月底的時候就順利的康復出院，大概這個住院的期間大概是6天。」

疾管署發言人曾淑慧說，「秋冬的疫情會使我們的呼吸道病毒更加活躍，那我們預期秋冬疫情會比現在要來得嚴重。」

另外，國內新冠疫情雖處於低點波動，但有一名南部20多歲女性是新冠重症患者，上次接種新冠疫苗已是3年前，併發肺炎住院，目前住院一週治療。

疾管署表示，預期這週流感疫情能脫離流行期，但12月下旬流感疫情再次升溫，研判冬季重症會比秋季還嚴重，提醒民眾盡早接種，降低感染風險。