上週11萬人因流感就診！疾管署提醒「疫苗存量剩9.3萬劑」 籲高風險族群盡速接種

疾管署今（10）日指出，上週類流感門急診就診達11萬人次，目前全國疫苗僅剩約9.3萬劑，流感疫苗剩餘量有限，且疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，尤其是65歲以上長者及具慢性疾病等高風險族群儘速於春節連假前接種新冠及流感疫苗，健康過好年。

疾管署指出，截至2月9日，公費流感疫苗接種數約673.5萬人次，全國疫苗尚餘約9.3萬劑，新冠疫苗接種累計約165.6萬人次，其中Novavax疫苗接種約5.1萬人次。因近日寒流來襲且臨近春節連假期間，民眾返鄉團聚及旅遊活動頻繁，呼吸道傳染病傳播風險增加，呼籲接種疫苗提升保護力。

疾管署統計，上週類流感門急診就診達11萬人次，並新增32例重症以及3例死亡個案，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為B型及A型H1N1。

疾管署特別提醒，重症病例以65歲以上長者（60%）及具慢性病史者（82%）為多，且當中84%未接種本季流感疫苗。全球疫情部分，流感陽性率下降，但鄰近韓國及日本近期呈上升趨勢，韓國流行B型、日本為H3N2及B型共同流行。此外，亞、歐、北非、美洲及加勒比海地區之部分國家流感陽性率仍高，全球主要流行型別為H3N2，中美洲為H3N2及H1N1共同流行。

疾管署提醒，目前流感疫苗剩餘量有限，建議民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間，另尚未接種本季新冠疫苗者可把握1月1日至2月28日擴大接種期間儘速接種。



