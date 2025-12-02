上週8.7萬人因流感就診 疾管署示警：重症者逾9成都沒打疫苗

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

衛福部疾管署今（2）日指出，上週類流感門急診就診達8萬7162人次，且近7日新增24例流感併發重症病例、9例死亡；疾管署更指出，這次流感季累計的重症病例，有高達93%都沒接種本季流感疫苗，其中逾6成都是65歲以上長者、逾8成罹患慢性病。

疾管署指出，截止昨日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗接種累計約148萬人次，其中Novavax JN.1疫苗接種約2.1萬人次。因年末聚會活動多可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

疾管署提醒，目前全球流感活動度上升，主要流行型別為H3N2，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；西南及東歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，歐、亞、非洲之部分國家流感陽性率超過30%。

疾管署呼籲民眾防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。



