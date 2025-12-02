上週8.7萬人流感就診！疾管署示警「12月中旬疫情恐上升」
即時中心／温芸萱報導
衛福部疾管署今（2）日公布最新疫情趨勢，國內流感在連續8週下滑後，本週呈現「觸底」現象，上週類流感就診約8.7萬人次，與前一週幾乎持平，但新增24例重症。全球流感活動同步升高，東北亞多國疫情明顯升溫。疾管署示警，冷空氣南下後，台灣流感可能在一至兩週內轉為上升，12月中旬走強、春節達高峰。
疾管署最新一週疫情監測出爐，國內流感情勢在歷經兩個月的下滑後，本週與上週呈持平狀，全國上週類流感門急診就診人次約8萬7千多人，但仍新增24名併發重症患者。衛生單位提醒，全球流感正逐漸升溫，尤其A型H3N2為各地主要流行株，鄰近的日本、南韓與中國均呈走高態勢，年底旅遊旺季將近，符合公費資格的民眾應盡早接種疫苗，提高防護力。
疾管署副署長林明誠指出，台灣的流感在9月底出現高峰，之後連續八週回落，但最近氣溫明顯轉涼，病毒傳播條件更為有利。他研判，國內疫情有可能在接下來一到兩週開始重新往上，12月中旬增幅將更顯著，並在農曆春節期間達到另一波高峰，呼籲民眾提高警覺。
此外，疾管署疫情中心主任郭宏偉補充，全球監測資料顯示，歐、亞、非多國的流感陽性率快速攀升，部分甚至突破三成。除東亞周邊國家疫情升溫外，西南歐、東歐、北非、中美洲與加勒比海區域的活動度也都同步增加，反映全球流感循環已進入活躍期，國人若規劃出國，務必留意相關風險。
至於新冠方面，疾管署評估目前國內仍處相對低檔，病例數呈小幅震盪；國際上整體陽性率也多呈下降，僅非洲部分國家略有上揚，其中以南非增幅較明顯。
疾管署提醒，今年10月以來新增的新冠本土重症個案中，九成以上皆未完成疫苗接種。根據研究顯示，新冠引發重症的風險與後遺症機率普遍高於流感，加上年底各式聚餐、活動與跨年人潮增加，人際接觸更頻繁，病毒傳播自然也跟著升高。呼籲尚未施打公費新冠疫苗的族群，應盡快完成接種，避免感染後出現嚴重併發症。
疾管署呼籲，符合公費資格的民眾應盡早接種疫苗，提高防護力。（示意圖／翻攝自圖庫Pexels）
