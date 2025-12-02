上週8.7萬人衝急診！流感單週釀9死 疾管署示警：重症死亡9成皆未打疫苗

年末聚會恐推升疫情，據統計，上週類流感就診逾8.7萬人次，單週新增9例流感死亡及1例新冠死亡，疾管署籲速打疫苗防重症。 圖：疾管署／提供

[Newtalk新聞] 年末聚會頻繁恐推升疫病傳播，國內流感與新冠疫情仍具威脅。據統計，上週類流感就診逾8.7萬人次，單週新增9例流感死亡及1例新冠死亡。疾管署表示，疫苗接種後需2週產生保護力，目前重症與死亡個案多未接種本季流感疫苗，呼籲符合資格民眾把握時間儘速接種，以降低重症風險。

疾管署指出，截至12月1日，公費流感疫苗接種數約630萬人次，新冠疫苗則累計約148萬人次。第48週(11/23-11/29)類流感門急診就診計87,162人次，與前一週持平。然而，近7日新增24例流感併發重症及9例死亡。依實驗室監測資料，社區流行病毒以A型H3N2為主，其次為B型及A型H1N1。本流感季累計349例重症及53例死亡，數據顯示，重症病例中65歲以上長者占64%，具慢性病史者占83%，且高達93%未接種本季流感疫苗。

疾管署說明，全球流感活動度呈現上升趨勢，主要流行型別亦為A型H3N2。鄰近國家如日本、韓國及中國疫情均升溫；西南歐、東歐、北非等地活動度亦增加，部分歐亞非國家流感陽性率甚至超過30%。至於新冠疫情，國內雖處低點波動，第48週門急診就診1,225人次，但持續有重症及死亡個案。自10月起累計39例新冠重症本土病例，其中5例死亡，重症者多為長者及慢性病患，且95%未接種本季疫苗。

疾管署進一步強調，國內主流新冠變異株為NB.1.8.1，而全球流行變異株則以XFG占比最高。鄰近區域如中國、香港、日本的流行株與我國相似，以NB.1.8.1為主。研究顯示新冠病毒感染後併發重症風險高於流感，且自10月起新增的新冠重症病例中，超過9成未接種疫苗。考量年末聚會人潮聚集，傳播風險升高，而疫苗接種後約需2週才能獲得足夠保護力，建議民眾儘快接種。目前莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗對於主流變異株NB.1.8.1及XFG皆具保護效果且安全有效。

疾管署提醒，近期天氣變化大，民眾應提高警覺防範呼吸道傳染病。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫。今年全台約有4,400餘家合約院所，且全聯、大全聯及家樂福等指定門市亦設有接種站。民眾可透過疾管署網站、「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」或疾管家查詢鄰近院所，並提前預約以節省等候時間。

