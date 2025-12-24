上過太空的紅藜！台東土坂部落喜迎收成 學生親手種出驚喜

台灣原生種紅藜種子上太空後重返故鄉，今年成功收成，國家太空中心今天將第二代紅藜贈與台東縣政府。（蔡旻妤攝）

來自台東縣達仁鄉土坂部落的紅藜種子，歷經7個月太空旅程後重返故鄉並成功收成，台東縣政府今（24）日舉辦「黑盒子．紅寶石」太空紅藜種子頒贈記者會，未來將串聯太空科學、農業研究與在地產業發展。

台東縣政府教育處說明，台灣選定台灣紅藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵等4種作物，參與日本推動的「亞洲種子送上太空計畫」，於民國109年底與其他7國共14種作物種子，一同送往國際太空站，停留約7個月後返抵地球。

台灣原生種紅藜種子上太空後重返故鄉，今年成功收成，國家太空中心今天將第二代紅藜贈與台東縣政府。（蔡旻妤攝）

其中，紅藜種子來自達仁鄉土坂村，返地球後由國家太空中心交付部落及土坂實小師生，並於今年4月播種。校方將太空紅藜納入「智慧農業與科學探究」課程，引導學生量測、紀錄生長數據，探究太空環境對作物生長的影響，並於9月順利收成約20克太空紅藜，成為結合科學學習與文化傳承的實踐成果。

國家太空中心副主任余憲政致贈紅藜項鍊與太空紅藜種子，由縣長饒慶鈴代表接受。饒慶鈴表示，紅藜從部落走向太空、再回到原鄉，將成為縣府跨局處推動農業研究、食農教育與產業應用的重要起點，持續深化紅藜的文化與產業價值。

