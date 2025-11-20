上醫協會公布「醫友健賞團」最新評測 FJ豐傑生醫德國膠原蛋白奪下4.6星高分好評

聚焦「膠原蛋白補充品」成分經 4 週試用與回饋，FJ豐傑生醫的「德國100%膠原蛋白」獲4.6 星。(主辦方提供)

上醫預防醫學發展協會（以下簡稱上醫協會）主辦的「醫友健賞團」日前公布最新健賞結果，本次主題聚焦於「膠原蛋白補充品」的成分單純性、溶解度、口感與吸收體驗。經 4 週試用與回饋分析後，FJ豐傑生醫的「德國100%膠原蛋白」脫穎而出，獲得整體 4.6 星的高評價。

本次健賞活動由 101 位醫事人員共同參與，針對產品在日常補充時的實際感受、配方透明度、溶解情形與吸收狀況進行評測。上醫協會表示，「醫友健賞團」致力於以專業且公正的方式，提供以「真實使用經驗」為核心的產品觀察，協助民眾辨別市面上品質良莠不齊的相關商品。

FJ豐傑生醫「德國100%膠原蛋白」採用德國百年大廠 GELITA 的原料，單一成分為水解牛膠原蛋白，無香料、無糖、無添加，並主打 3000Da 小分子、吸收效率較佳。其耐熱特性讓產品可加入咖啡、熱飲或日常料理中不影響風味。根據本次健賞回饋，參與者普遍表示產品「氣味自然不噁心」、「溶解快、不結塊」、「長期使用感覺膚況更為亮澤」，顯示其適口性、純度與便利性深受好評。

綜合評測數據，該產品在「成分單純」、「使用便利性」兩大項目中特別突出。多位醫友回饋提到：「無甜味又無腥味，喝起來舒服」、「一包即可補充，對忙碌族很實用」、「小分子吸收快、體感輕盈」、「小包裝攜帶方便」、「取得歐盟與美國專利認證，安心度高」等。

上醫協會指出，膠原蛋白市場競爭激烈，產品品質落差大，因此更需要由醫事人員實際體驗的參考指標協助消費者做出正確選擇。協會強調，「健賞團是從真正的使用體驗切入，而非僅看包裝或宣稱。」

未來，上醫協會將持續擴充「醫友健賞團」評測品項，並公開透明的評分與心得資料，推動「醫學專業 × 消費教育」的雙向發展，期望提高國人健康產品選擇的判斷能力。