上醫協會「醫友健賞團」公布健賞結果「快樂田全養沛」獲4.5高分、20位醫事人員參與體驗

共20位法定合格醫事人員參與「快樂田全養沛」獲4.5高分。(記者黃富貴翻拍)

由「上醫預防醫學發展協會」（下稱上醫協會）主辦的「醫友健賞團」近日公告最新健賞成果。本次評測產品為「〖快樂田〗全養沛｜植物蛋白均衡營養配方（全素／無添加果糖／燕麥風味）」，健賞期間自2025年11月10日至12月10日，共20位法定合格醫事人員參與，整體健賞分數為4.5／5，並完成為期四週的實際體驗與回饋彙整。

上醫協會表示，「醫友健賞團」以醫事人員的日常使用觀察為核心，將體驗心得與評測資訊公開於平台，提供民眾與專業人員作為選擇參考。本次健賞規格為每位醫事人員體驗1盒（6入）產品，並於公告月份彙整發布。

「快樂田全養沛」主打植物性蛋白補充，為衛福部之特定疾病配方食品(營養均衡完整配方食品)，非基改大豆蛋白（蛋白質幫助肌肉生長）、28種維生素礦物質、0乳糖／0膽固醇／0果糖與「可作為管灌飲食」等特點；同時也揭示熱量分布與飲用建議等資訊。

上醫協會提醒：本品屬特定疾病配方食品，不適合一般人食用，須經醫師或營養師指導使用；健賞心得主要為「風味與飲用體驗」之分享。

眾多醫友參與者評價好評，多從「口感適口性、甜膩感、成分單純、攜帶便利」等面向提出回饋：「燕麥口味，取自植物性蛋白，許多飲食較難取得充足的微量元素與營養素都能一罐補充」、「最有感的是口感真的很順、沒有一般營養補充品的甜膩感」、「我很欣賞它「無添加果糖」與「低滲透壓」的設計，能提高吸收率」

多數醫事人員提到燕麥風味「較清爽、不甜膩」，入口接受度高、此外，「無添加果糖」的設計，讓飲用感受更接近日常可持續補充。另也有醫友讚賞產品標示資訊相對清楚，並提及搭配多元營養素設計的整體性。

上醫預防醫學發展協會表示，營養補充品市場競爭激烈，產品品質落差大，協會透過實測方式呈現客觀數據與真實體驗，盼協助民眾做出更理性判斷。

協會強調：「健賞團的評測並非醫療療效認定，而是提供產品在實際使用層面的觀察資料。」

未來，協會將持續擴大健賞團評測品項，並公開評分與心得內容，以推動「醫學專業 × 消費教育」雙向發展，促進國人健康意識提升。