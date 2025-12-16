上醫協會「醫友健賞團」公布成果 nu9/NuBra 絕世好波 NuBra 無痕加強組 獲 4.7 星高分

nu9 絕世好波 NuBra 無痕加強組獲 4.7 分（滿分 5 分）的整體高評價。(上醫協會提供)

由上醫預防醫學發展協會（以下簡稱上醫協會）主辦的「醫友健賞團」，近日公布最新評測成果。本次評測聚焦女性隱形胸罩貼身服飾，邀請32名醫事人員進行為期四週的實際穿戴體驗，從專業與日常使用角度提供客觀回饋。

上醫協會指出，本次健賞以「真實穿戴感受」為核心，評估項目涵蓋貼合度、舒適性、透氣度、集中托高效果、穿戴負擔感、使用便利性以及清潔保養方式等多項面向。整體回饋呈現高度一致的正面評價，其中「nu9 絕世好波 NuBra 無痕加強組」獲得整體4.7分（滿分5分）的高分肯定。

「醫友健賞團」評測女性隱形胸罩貼身服飾，邀請 32 名醫事人員進行為期四週的實際穿戴體驗。(上醫協會提供)

多數參與評測的醫事人員表示，NuBra無痕系列相較市售同類產品更加輕薄透氣，穿著時能自然集中托高，貼膚感佳，且長時間配戴也不易產生悶熱不適。多位醫友分享實際體驗指出：「貼上後立刻有集中效果，穿著自然有型」、「Seamless無痕款親膚輕薄，安全感高」、「長時間穿戴依然清爽不悶」、「布面設計透氣度佳，穩定性高，不易滑落」，亦有醫事人員形容其「U型設計服貼，包覆副乳效果好，搭配低胸或平口服裝時外觀自然、不顯痕跡」。

另有回饋提到，nu9／NuBra 絕世好波在實際搭配禮服、小露背或正式穿搭時，整體效果自然舒適，材質柔軟且貼膚，即使整天活動仍能維持穩定度與舒適感。搭配專用隱形胸罩洗潔液清潔時，殘留膠質與皮脂更容易去除，有助延長產品使用壽命，被評為實用性高。

上醫協會強調，「醫友健賞團」的宗旨在於透過醫事人員親身體驗，提供民眾具參考價值且值得信賴的選購資訊，協助消費者在穿搭美感與機能需求之間取得平衡。未來也將持續針對貼身用品及各類保健產品進行實測評價，推動消費教育與專業健康資訊的普及。