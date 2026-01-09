上醫協會「醫友健賞團」公布成績「船井®burner®倍熱®極纖錠」健賞分數4.5分、101位醫友參與

百位醫事人員產品日常使用的觀察與心得。(圖:上醫協會提供)

由「上醫預防醫學發展協會」（下稱上醫協會）主辦的「醫友健賞團」近日公告最新健賞結果，本次評測產品為船井生醫「船井®burner®倍熱®極纖錠」。健賞期間自2025年8月20日至9月20日，共計101位法定合格醫事人員參與，最終整體健賞分數為4.5／5，獲得多數參與者正向回饋。

上醫協會表示，本次健賞以「實際體驗」為核心，邀請百位醫事人員就產品日常使用的觀察與心得。船井®burner®倍熱®極纖錠主打通過衛福部健康食品認證，並標示獨家 E.F.T. 代謝配方（綠瑪黛、藤黃果、99% L-肉酸）搭配專利菸鹼酸鉻等成分；同時強調長期熱銷與國際安全檢驗等訴求。

本次健賞週期為體驗四週，每位醫事人員獲配發1盒（60顆）產品進行體驗，並於2025年11月彙整公布評測結果；健賞條件為所有法定合格醫事人員皆可參加。

船井®burner®倍熱®極纖錠通過衛福部健康食品認證。(圖:上醫協會提供)

參與本次健賞的醫事人員亦在平台留下正向回饋：「成分溫和、顆粒小好吞；搭配運動更有感。」 「飽足感明顯；運動前搭配使用，促進新陳代謝。」 有醫師分享：「風味不苦澀、分裝方便，外出補充更容易。」 「健康食品標章與安全檢驗資訊相對完整，較安心。」 「忙碌工作日搭配水食用，有助促進新陳代謝。」

上醫協會表示，健賞評測資訊與醫友心得已公開於平台頁面，供民眾與專業人員參考；並持續歡迎品牌提出申請參與健賞。

免責聲明：協會屬非營利公益性社會團體，並未從事商品生產、製造、銷售或廣告；醫友心得為醫事人員體驗後之個人意見，商品資訊來源為廠商公開資訊，不代表協會及網站立場。