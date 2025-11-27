上醫協會「醫友健賞團」Yutakids「長效清爽保濕乳 × 植萃全效修護乳」獲 4.7 星高分

Yutakids 的「長效清爽保濕乳」與「植萃全效修護乳」在醫友健賞團，以「真實使用經驗」作為評估，獲得 4.7 分。(主辦方體提供)

由上醫預防醫學發展協會（以下簡稱上醫協會）主辦之「醫友健賞團」，近日公布最新評測成果。本次評測主題聚焦於兒童與敏弱肌膚適用的保養產品，並由協會邀請 60 名醫事人員進行為期四週的實際體驗。Yutakids 推出的「長效清爽保濕乳」與「植萃全效修護乳」雙品項獲得 4.7 分（滿分 5 分）的高度評價。

上醫協會表示，此次健賞以「真實使用經驗」作為主要評估基準，參與醫事人員來自多個專業領域，針對產品的質地吸收、保濕效果、敏弱肌適用性、成分透明度與日常便利性等多項面向進行體驗。整體回饋顯示，兩款產品在清爽度、吸收效果及肌膚舒緩表現上廣受肯定。

多數參與者反映，產品質地輕盈、吸收快速，不僅適合兒童日常使用，也適合敏弱肌族群。醫友表示「洗完澡後抹全身，不黏膩、吸收快」，也有參與者指出「長效清爽保濕乳質地清爽好吸收」，認為日常保濕效果明顯。同時，亦有評測者提到「兩瓶的質地都很輕盈不厚重，夏天擦也沒有負擔。全效修護乳採用真空包裝更安心」，顯示其在不同季節及使用情境下都具實用性。

在包裝結構方面，也有醫友對其真空按壓式設計留下深刻印象，表示「瓶子則是採真空按壓設計，也是令我驚豔的一部分」，認為不僅提升保存度，也增加了使用上的衛生與便利。多項回饋皆指出兩款產品成分溫和、氣味自然、不刺激，是適合家庭長期使用的保養選擇。

產品亮點方面，長效清爽保濕乳以清爽快吸收與全日保濕為特點，特別適合台灣潮濕氣候以及活動量大的孩子。植萃全效修護乳則以獨家植萃複方與仿生屏障修護技術為基礎，能有效強化肌膚屏障並舒緩乾燥不適，整體修護力表現獲得參與者明確肯定。

上醫協會指出，市面上兒童與敏感肌護膚產品眾多，成分差異大，民眾在選購時常面臨資訊不透明的疑慮。因此協會透過「醫友健賞團」的專業實測模式，提供民眾可信賴的使用者觀點，協助家庭更安心地選擇適合的保養產品。

協會強調：「醫友健賞團的核心精神是以專業為本，所有分數與心得皆來自醫事人員真實體驗，不受商業包裝干擾，希望能成為民眾可信賴的健康消費指標。」

未來，上醫協會將持續擴大評測品項，並公開評分與意見內容，促進「醫學專業 × 消費教育」的雙向發展，協助更多家庭提升日常保養與健康知識。

資料來源： 上醫預防醫學發展協會「醫友健賞團」 網址：https://gcm.org.tw/wom/yutakidsgcmdg/