上野動物園大貓熊將返中 日本將告別黑白身影

（中央社東京15日綜合外電報導）日媒今天引述消息人士披露，東京都上野動物園飼養的龍鳳胎大貓熊，將在明年1月被歸還給中國，預料在這之後，日本國內飼養的大貓熊數量，將睽違約半世紀首度掛零。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，這對龍鳳胎大貓熊為「曉曉」（雄性）和「蕾蕾」（雌性），目前4歲。牠們的父母是以繁衍研究為目的，借給日本的大貓熊，因此「曉曉」和「蕾蕾」的所有權屬於中國。

而「曉曉」與「蕾蕾」的歸還期限為明年2月，距今已為時不遠。

而和歌山縣白濱町的主題公園「冒險大世界」先前飼養的4頭大貓熊今年6月被返還中國後，「曉曉」和「蕾蕾」就變成日本僅有的兩頭大貓熊。

消息人士透露，這對雙胞胎大貓熊將在2026年1月下旬被還給中國。

報導指出，日本首相高市早苗先前有關「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）使日本與中國的關係惡化，中方預料不會再新借大貓熊給日方。深受日本市民喜愛，且象徵兩國友好關係大貓熊預料將從日本消失。

若「曉曉」和「蕾蕾」返回中國，這將是日本與中華人民共和國自1972年建交以來，首度不會在日本見到大貓熊。

北京當局1972年為了紀念與日本建交，贈送兩隻大貓熊「康康」和「蘭蘭」到位於東京都的上野動物園，掀起日本的大貓熊熱潮。（編譯：楊惟敬）1141215