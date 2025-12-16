上野動物園大貓熊將返中 日民眾不捨與質疑聲交錯

（中央社記者戴雅真東京16日專電）東京都上野動物園的龍鳳胎大貓熊確定將於明年1月歸還中國，消息公布後，今天湧入大批道別民眾。有粉絲感嘆，未來日本再也看不到大貓熊，「感覺非常寂寞」；但也有人認為，大貓熊本就是向中國付費租借，租金高昂，「再怎麼可愛也太貴了，還就還了吧」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都政府昨天宣布，將在明年1月26日至1月底之間，把2021年6月在上野動物園出生的兩隻大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」送返中國。

廣告 廣告

為了一睹日本最後兩隻大貓熊的身影，今天一早，開園前的1個多小時便有民眾開始排隊，並在開門蜂擁進入大貓熊館。

為避免人潮擁擠，上野動物園即日起實施參觀限制，每人參觀時間限制為1分鐘，採先到先看制，每天約有4800人可以入館參觀。自12月23日起至明年1月25日，則須透過網路事先申請。

「曉曉」與「蕾蕾」今天如往常般活潑，在館內四處走動。民眾在有限時間裡一邊發出「好可愛」等歡呼聲，一邊拍下牠們的身影。

有民眾說，「如果全國的大貓熊變成0隻，對粉絲來說真的很寂寞。以目前的情勢來看或許很困難，但從長遠來看，希望將來還能看到大貓熊。」

長年參與大貓熊飼育工作的上野動物園飼育展示課長鈴木仁表示，「雙胞胎的誕生，為動物園帶來許多寶貴的經驗與感動。在剩下來的1個月裡，希望牠們保持健康、元氣，之後平安抵達中國。為此，我們將盡最大努力。」

不過，對於日本媒體聚焦「大貓熊返還引發民眾不捨」，也出現不同聲音。

日刊體育報導，經常在電視節目評論時事的律師山岸久朗今天在社群媒體X發文直言，「電視一直報導民眾說『（大貓熊）沒有了好寂寞』，我真的覺得很蠢。中國把大貓熊當成外交工具，目前幾乎不可能同意租給日本。說到底，就是要反制高市早苗首相針對『台灣有事』的國會答詢。既然如此，那不要也罷！」

他也指出，「大貓熊本來就不是日本的，是花錢向中國租來的，而且租金高得嚇人，據說一年就要約1億日圓，10年就是10億日圓。那可是稅金啊！再怎麼可愛，也太貴了吧。」

山岸強烈批評說，「雖然對粉絲感到抱歉，但沒有了也沒辦法。一大堆人說『大貓熊要走了喔，都是高市亂講話害的』，簡直蠢到不行！」

對於山岸的評論，有網友贊同說，「和其他動物相比，大貓熊真的有那麼可愛嗎？近年大貓熊的數量似乎已經有所增加，脫離瀕臨絕種的行列。既然如此，想看的人就親自到當地去看吧，我認為，日本今後不必再引進大貓熊。」

也有網友認為，「即使花了10億日圓去租，但只要能帶來更高的經濟效益，也未嘗不可。我之所以覺得不需要大貓熊，是因為感覺像是中國向周邊衛星國家的『賞賜』一樣。實在不需要低聲下氣去請求對方出借。」（編輯：陳慧萍）1141216