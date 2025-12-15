上野動物園熊貓提前歸還 日民眾冷淡：令和時代外交手段應與昭和不同

即時中心／林韋慈報導

日本東京上野動物園近日傳出，園內僅存的兩隻大熊貓「曉曉」與「蕾蕾」，預計將於明（2026）年1月下旬歸還中國。兩隻熊貓也是目前日本國內僅有的熊貓，若全數返還，日本將迎來近50年來首度「沒有熊貓」的時代，引起外界揣測是否與近日中日緊張升溫有關，多數消息指出，未來日本要再「借」到熊貓應有困難，然而日本普遍民意表示並不介意。

日本於1972年正式承認中華人民共和國，雙方也隨之展開「熊貓外交」，依據日中現行的「熊貓協議」，凡屬「中國籍熊貓」，無論是自中國移居日本，或是在日本出生，所有權皆歸屬中國，日本僅能以「租借」方式飼養。報導指出，原定「曉曉」與「蕾蕾」的歸還期限為明年2月，但東京都政府與中方持續就具體日期磋商後，決定提前一個月歸還，相關日期預計近期對外公布。

《朝日新聞》指出，隨著近年日中關係轉趨緊張，特別是「台灣有事論」引發爭議，日本未來若欲再洽談熊貓租借，恐將面臨不小阻礙。報導表示，「曉曉」與「蕾蕾」於2021年出生於上野動物園，是大熊貓「力力」與「真真」所生的雙胞胎。「力力」與「真真」已於去年9月返回中國，而牠們的長女「香香」也在2023年2月歸還中國。

對於熊貓即將離開，日本多名網友表示，熊貓名義上是日中友好的象徵，但實際上卻常被視為中國共產黨交涉的籌碼；也有人表示，如果熊貓真的是友好象徵，其實並不必要，畢竟會依情勢將熊貓當作「人質」的國家，難以建立長久合作。熊貓本身無錯，也讓喜愛牠們的人感到抱歉，但對日本而言，少了熊貓「不痛也不癢」。

另有網友認為，昭和時代的動物園與令和時代本就不同。過去熊貓或因繁殖研究或外交象徵而具意義，但如今這些條件已經改變，「攬客的熊貓」已不再必要，若真的喜歡熊貓，可以至中國旅遊觀光。有人指出，熊貓確實可愛，但與其花費高額租金飼養，不如將經費投入改善動物園老舊設施，或提升其他動物的生活環境，讓牠們能在更舒適的條件下生活。

