上野動物園貓熊曉曉、蕾蕾擬提早歸還中國 日本53年來首次看無貓熊

中國出借貓熊給各國展開「貓熊外交」，1972年中日建交後，也陸續出借貓熊給日本，隨著今年6月和歌山4頭貓熊歸還中國後，目前只剩下上野動物園的龍鳳胎貓熊「曉曉」跟「蕾蕾」。如今傳出曉曉跟蕾蕾預計在明年1月歸還中國，將是53年來日本國內首次看不到貓熊。

「貓熊外交」岌岌可危？曉曉、蕾蕾明年1月歸給中國

東京上野公園的龍鳳胎貓熊「曉曉」跟「蕾蕾」即將跟日本民眾說掰掰，預定明年1月歸還給中國， 日本的貓熊數量恐睽違半世紀再度歸零。

曉曉跟蕾蕾2021年在上野動物園出生，今年4歲，牠們的父母「力力」和「真真」已在去年9月還給中國，由於是以繁衍研究為目的借給日本，因此所有權屬於中國。原先歸還期限是明年2月，東京都持續跟中方進行協商，根據消息人士透露，歸還時間會提早一個月，這將是53年來日本國內頭一次沒有貓熊。

高市早苗「台灣有事論」餘波 中方恐不再借貓熊

中國出借貓熊給各國展開「貓熊外交」，1972年中日建交後贈送一對貓熊「康康」和「蘭蘭」給日本，讓日本掀起貓熊熱潮。日媒報導，日相高市早苗發表台灣有事的言論導致中日關係緊張，中方可能不會再續借貓熊給日本，令貓熊迷相當震驚。

去年3月神戶市王子動物園的母貓熊死亡，今年6月和歌山的4頭貓熊歸還給中國，日本就只剩下曉曉跟蕾蕾兩隻貓熊。東京向中方提出希望能續借新貓熊，目前還沒有眉目，令持續半世紀的「貓熊外交」岌岌可危。

