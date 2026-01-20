上野動物園「曉曉」與「蕾蕾」提前歸還大陸 大貓熊在日本成念想

東京決定提前返還大貓熊「曉曉」與「蕾蕾」，自2026年2月起日本全境再無大貓熊。

據大陸「央視新聞」報導，大陸租借給東京上野動物園的貓熊「曉曉」和「蕾蕾」，將在1月27日，也就是下星期二，歸還給中國大陸。「曉曉」和「蕾蕾」的最終參觀日到1月25日。而當「曉曉」和「蕾蕾」回到中國大陸之後，將是日本自1972年以來，首次出現全國所有動物園，都沒有大貓熊的情況。（葉柏毅報導）

報導說，「曉曉」和「蕾蕾」2021年出生在上野動物園，是2024年9月，返還中國大陸的大貓熊「比力」和「仙女」的子女。「曉曉」和「蕾蕾」的姐姐「香香」，已經在2023年2月回到中國。

廣告 廣告

根據中日雙方此前約定，「曉曉」和「蕾蕾」的返還期限，是2026年2月；但是據日本方面消息，東京都方面與中方就歸還具體日期協商之以，決定提前返還曉曉和蕾蕾。去年6月，日本和歌山縣白浜町冒險世界遊樂園四隻大貓熊被送回中國大陸去之後，日本境內就只剩上野動物園的「曉曉」和「蕾蕾」兩隻大貓熊。

有分析指出，借不借大貓熊，是觀察中國大陸對外關係的重要指標之一。1972年9月29日，中日雙方在北京人民大會堂簽署聯合聲明，時任大陸總理周恩來親自指示，從北京動物園挑選兩隻貓熊「康康」和「蘭蘭」送給日本，作為中日兩國建交的禮物。不過在去年底，中日關係惡化之後，預計大陸短期內，應該不會再租借大貓熊給日本了。