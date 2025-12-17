上野動物園2貓熊將返中 粉絲含淚湧園道別

▲日本上野動物園的兩隻大貓熊「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將被送還中國，不少民眾把握機會前來見牠們最後一眼。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 在日中關係緊張之際，日本東京上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」（雄性）、「蕾蕾」（雌性），將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。在消息傳出之後，數千名粉絲湧向上野動物園，只為在牠們離開前再看一眼，許多人含淚向這對雙胞胎道別。

根據路透社報導，在曉曉與蕾蕾即將返還中國的消息傳出之後，16日一大早，上野動物園就湧入大量遊客，不少民眾戴著大貓熊帽子、背著大貓熊包包和穿戴相關裝飾，排起了長長隊伍，就為了見曉曉和蕾蕾一面。

一名60歲遊客樫尾博代（Hiroyo Kashio，音譯）表示：「我希望這些大貓熊能永遠留在日本。我知道牠們屬於中國，但既然是在日本出生的，我真的很希望牠們能留在上野動物園。」

樫尾博代表示：「也許首相的發言多少有影響吧，但貓熊不該被政治化，牠們是日中友誼的象徵。」

▲上野動物園16日湧入大量遊客，不少民眾戴著大貓熊帽子、背著大貓熊包包和穿戴相關裝飾。（圖／路透社／達志影像）

報導指出，中國長期以來透過被稱為「貓熊外交」的方式，將大貓熊出借給友好國家作為友誼象徵，但有時也會在表達不滿時將牠們收回。大貓熊原生於中國，租借期滿後通常會返回中國，在海外出生的幼崽也不例外。

上野動物園動物護理與展覽課長鈴木仁志表示：「這對雙胞胎的誕生，無論在經驗或情感層面，都帶給我們非常多的感動，我對此深表感謝。」

曉曉與蕾蕾於2021年6月在上野動物園出生，自牠們的父母力力和真真在去年9月返還中國之後，這對雙胞胎成為了上野動物園的招牌明星。一旦曉曉與蕾蕾離開，日本將會是自1972年以來，首次面臨境內沒有大貓熊的狀態。

曉曉與蕾蕾的返還期限為明年2月20日 ，東京都等單位一直向中方請求延長期限或租借新的大貓熊，但未獲得積極回應。東京都計畫在大約期限前將牠們送還，依照與中方協商的結果，決定將提前約1個月返還。

雖然送還中國的計畫早已排定，但隨著日中關係近期因地緣政治問題而惡化，東京失去大貓熊的現況極具象徵意義。東京都表示，曉曉和蕾蕾最後參觀日是明年1月25日。

上野動物園預期在曉曉與蕾蕾最後公開亮相前，會湧入大量遊客，自16日起已將貓熊館的參觀時間限制為每人約1分鐘，並預計自下週起實施線上預約制度。最後12天 將採取抽籤方式，決定幸運的參觀者。

