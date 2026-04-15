上野烤肉飯中毒人數再增！通報累計104人、送驗結果本週出爐
內壢區知名便當店「上野烤肉飯」疑似食物中毒事件持續擴大！桃園市衛生局今(15)日公布最新統計數據，截至中午為止，通報出現嘔吐、腹瀉等症狀的民眾已累計至104人，其中就醫人數攀升至69人。衛生局表示，目前已完成相關食品及環境檢體採樣送驗，最快本週內初步檢驗結果就會出爐。
衛生局指出，案發後已在第一時間要求業者勒令停業，並針對店內製備流程、環境衛生及員工健康狀況進行全面查核。由於受影響人數破百，引起地方高度關注，衛生局強調，具體致病原因仍須視實驗室微生物培養狀況而定；若後續證實為食品中毒事件，將依違反《食安法》移送地檢署偵辦，最高可處2億元罰鍰。
目前該店仍處於停業狀態，衛生局強調，業者若想恢復營業，除了環境複查必須合格外，還須提交詳細的改善報告書，經衛生局實地複查確認無虞後始得復業。衛生局呼籲，凡是在4月13日曾前往該店消費並出現腸胃不適的民眾，應盡速就醫並主動通報，以利追蹤健康狀況及維護後續消費權益。
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