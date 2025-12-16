上野貓熊曉曉、蕾蕾下月返中國 日本53年首次「零貓熊」

日本東京上野動物園兩隻大貓熊明年1月將送還給中國 （圖／達志影像美聯社）

日本上野動物園最後一對大貓熊雙胞胎曉曉和蕾蕾將於明年1月歸還中國，這將導致日本53年來首次面臨國內零貓熊的局面。這對於2021年6月23日出生的雙胞胎，是上野動物園首批誕生的貓熊寶寶，也是目前日本國內僅存的大貓熊。牠們每年為日本帶來超過300億日圓的觀光收益，歸還後日本短期內恐難以再獲得中方出借的新貓熊。此事被視為中日關係緊張的象徵，特別是在日本首相高市早苗發表「台灣有事」言論後。

日本東京上野動物園兩隻大貓熊明年1月將送還給中國 （圖／達志影像美聯社）

這對可愛的大貓熊雙胞胎曉曉和蕾蕾已擄獲不少日本民眾的心，牠們在東京上野動物園盡情玩耍的萌樣深受歡迎。然而，這對於2021年6月23日出生、上野動物園首批誕生的貓熊寶寶確定將在明年1月歸還大陸，歸還後日本將面臨53年來首次國內零貓熊的局面。

東京女子大學教授家永真幸表示，歸還貓熊卻沒有迎來新的貓熊，也能看出現在的中國政府對現在的日本政府不是那麼友好，對中國來說是否友好，大貓熊是一個指標。

這對大貓熊為當地帶來驚人的經濟效益，媒體估算牠們每年可為日本帶來超過300億日圓的觀光收入。如今牠們即將返國，也讓上野的店家相當惋惜。一位日本孩童表示感到非常感傷。

中日關係因首相高市早苗的「台灣有事」言論陷入冰點。高市連續兩天在國會被逼表態，她強調針對台灣問題，期待透過對話來和平地解決，這是日本一貫的立場。針對日本出動自衛隊行使「集體自衛權」的前提條件跟哪些國家有關，高市強調除了美國之外，其他應用國家相當有限。當被問到這是否包含台灣時，她只回答說將按照個別具體情況來判斷。

