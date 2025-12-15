上野2貓熊將返中 日本恐迎50年來「0貓熊」

▲在日中關係緊張之際，有消息證實，目前在東京上野動物園的兩隻大貓熊將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。（圖／記者陳政嘉攝）

[NOWnews今日新聞] 在日本首相高市早苗上月發表「台灣有事」相關言論後，中國強烈不滿，這一個多月以來，祭出多項抗議措施。在日中關係緊張之際，有消息證實，目前在東京上野動物園的兩隻大貓熊將被送還中國，這也將是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面。

綜合每日新聞、朝日新聞等日媒報導，上野動物園的雙胞胎大貓熊曉曉和蕾蕾是目前日本國內僅存的兩隻大貓熊，東京都政府相關人士證實，已確定將於明年1月底歸還給中國，具體日期將由東京都近期正式公布。

曉曉和蕾蕾於2021年在上野動物園出生，是去年9月返還中國的大貓熊力力和真真的孩子。牠們的返還期限為明年2月20日，東京都等單位一直向中方請求延長期限或租借新的大貓熊，但未獲得積極回應。東京都計畫在大約期限前將牠們送還，依照與中方協商的結果，決定將提前約1個月返還。

有報導指出，隨著日中關係因高市首相關於台灣有事的答辯而急速惡化，東京都相關人士透露：「國家和東京都的奔走協調進展困難。我們已經做好一段時間內『零大貓熊』的心理準備。」

日本飼養大貓熊始於1972年。以日中邦交正常化為契機，中國贈送了「康康」和「蘭蘭」，開始在上野動物園飼養。1984年，大貓熊被列入《華盛頓公約》中「滅絕危險等級最高的物種」後，禁止以商業為目的的國際交易。上野的大貓熊也從「贈送」變為以繁殖和研究為目的的「租借」。即使是在日本出生的大貓熊，所有權也屬於中國。

上野動物園包括中斷期在內，過去53年間共飼養過15隻大貓熊。其中誕生了7隻，其中童童、悠悠、香香、曉曉、蕾蕾5隻大貓熊順利成長。

不過除了力力和真真返還中國，曉曉和蕾蕾的姊姊香香已於2023年2月返還中國。今年6月，和歌山縣白濱町的主題公園「冒險世界」的全部4隻大貓熊也已返還，使得曉曉和蕾蕾成為日本國內僅剩的大貓熊。

中國過去一直以來都將高人氣的大貓熊作為「外交籌碼」運用。除了康康和蘭蘭之外，1992年，在日中邦交正常化20週年之際，陵陵被送來日本；2000年時，為紀念1995年阪神淡路大地震後的復興，中國租借了兩隻大貓熊給神戶市的王子動物園。

