上銀全球傳動率先攤開碳帳本 算不出來的機械廠恐連上桌資格都沒有

上銀科技成為首批下場算碳的指標機械廠商，關鍵零組件碳數據正式納入機械業碳係數資料庫。圖／上銀科技

在經濟部產業發展署支持下，臺灣機械工業同業公會攜手工研院綠能所、明新科技大學，正式點名多家機械關鍵廠商，從最難算、也最核心的零組件開始，直接下場做碳盤查。

上銀科技、全球傳動、善哉機械、源潤豐鑄造，以及銓寶工業，這次真是要把「碳帳」直接攤開來。這些產業代表，首度把滾珠螺桿、線性滑軌、鑄件、泵浦，到整台吹製成型機的碳數據，一項一項算清楚。

算出來的東西，不是各自寫完、各自表述。他們是碳基底、替台灣機械供應鏈寫下可以被國際客戶檢視的碳底數。這一輪，其實直接產出了26項一級碳係數，被放進「機械業碳係數資料庫」。

內容橫跨滾珠螺桿、線性滑軌、沉水式泵浦、鑄件，甚至到完整的吹製成型機，等於先把機械產業最關鍵、也最容易被追問的碳底數先定錨。

這一步為什麼重要？因為現在很多國際客戶早就不太看你有沒有寫ESG報告，而是直接一句話丟過來：「你的產品碳足跡多少？」答不出數字，後面生意基本上很難談下去。

除了把碳算出來，臺灣機械工業同業公會也順手把「怎麼算」這件事定個明明白白。以前每家廠商算法不同，數字根本沒辦法統一計算，現在業界已有共識，機械產品碳足跡統一採B2B模式，也就是從原料進來，到產品出貨為止，不算使用端，以避免雞同鴨講。

產品分類也直接對齊進出口常用的CCC Code，等於幫整個產業建立一套共通語言，之後不管對客戶、對查核單位，都不用每次重來一次。

在這個框架下，機械公會也實際協助4家廠商完成產品類別規則，也就是PCR。被點名的產品都很硬派，包括上銀科技的滾珠螺桿與線性滑軌、源潤豐的砂模鑄鐵件、善哉機械的泵浦，以及銓寶工業的吹製成型機。

這些都不是展示用樣品，而是現在市場上真的在賣、真的在用的設備。某種程度上，也是在直接對國際客戶表達，台灣機械業連最核心的零組件都交得出碳足跡數字。

接下來，機械公會也採取「先由大廠帶頭」的打法，找來10家產業龍頭，結合工研院、精密機械研究發展中心與學界專家，從產品碳係數、綠色機械研發，一路往下帶供應鏈，一層一層推。

這些事情也不會只停在減碳，而是會和精實生產、智慧機械、AI輔助應用一起走，目標是讓產業在變低碳的同時，也變得更聰明、更有效率。

「碳」已經真的變成可以拿來談生意的數字。對台灣機械業來說，這不只是因應2050淨零政策，而是在國際客戶、碳稅、綠色供應鏈全面上線前，先把門票握在手上。



