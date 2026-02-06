上銀接單回溫、過年啟動加班 卓文恒:年後規劃加薪

上銀董事長卓文恒(左)與上銀總裁卓永財(右)，出席上銀集團尾牙。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台中報導〕傳動元件大廠上銀(2049)董事長卓文恒今(6日)指出，工具機景氣已低谷三年，但近2個月接單好轉，睽違三年過年期間也會加班趕工，首季表現可望優於去年同期，今年營收、獲利「成長可期」。

上銀今晚舉辦尾牙，主題為「製造領航、永續共榮」、在台中席開450桌，總獎金規模達260萬元，年終獎金平均發出1.6到1.8個月，最高有到4到5個月。上銀總裁卓永財也宣布，農曆年後會有加薪規畫，幅度則要再討論。

對近期接單，卓文恒釋出好消息，他舉例，滾珠螺桿為客製件，客戶鮮少囤貨，但去年12月起接單好轉，目前平均交期約2.5到3個月，線軌交期約2到2.5月。

卓永財指出，上銀十年前啟動機電整合，透過新產品轉型，彌補過去幾年國內工具機衰退，上銀2025年營運得以維持與2024年持平。卓文恒補充，半導體產業一直相對強勁，去年機器人相關產品佔營收比重突破1成，今年會繼續成長。

至於工具機景氣因台美關稅底定，15%稅率不疊加，跟日韓齊平，且以線軌為例就減少14個百分點，卓文恒認為，對產業是利多刺激，且工具機景氣已低迷三年，預料在3月工具機大展後會更為明朗，不過從近兩個月接單增溫，1月上銀營收年增13%，對2026年展望「可以期待」，預期上銀營收、獲利都會成長。

針對各市場部分，卓文恒也說，亞洲市場先回溫，特別是日本、台灣都受惠半導體需求強勁，日本市場去年有雙位數成長，今年力道不減，也有機會再增雙位數，針對台積電日本廠將調整為3奈米先進製程，對上銀集團在日本市場也會有直接與間接受益。

而中國發展電動車、成熟製程等也會不錯，美國市場因經濟成長穩健，也看成長，上銀在美國芝加哥有後段組裝加工廠，服務當地客戶，並不會隨半導體大廠赴美擴大投資，對美國市場還是布局高端製造，如物流機器人、專用型焊接機器人等，歐洲因汽車產業相對疲弱，會回溫但可能偏慢。

資本支出部分，卓文恒表示，上銀過去3年總資本支出達93億元，今年主要以設備汰舊換新或升級為主，本土、海外沒有擴廠計畫，沒有大規模的資本支出。

