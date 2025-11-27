上銀、大銀獲台灣精品獎 創新研發再獲肯定

【記者柯安聰台北報導】HIWIN上銀（2049）26日同時榮獲兩大指標性獎項肯定：第34屆「台灣精品獎」選拔出爐，上銀科技以「直角座標機器人-HRCR系列」榮獲台灣精品銀質獎，大銀微系統（4576）以「多維度定位平台MD-ZT」榮獲台灣精品金質獎。同時，第18屆「TCSA台灣企業永續獎」揭曉，上銀科技榮獲「台灣百大永續典範企業」與「報告書獎-白金級」雙項獎項，創新研發與永續實力再獲肯定。



第34屆「台灣精品獎」，HIWIN展現創新實力延續佳績，自1993年~2026年共有41項產品榮獲台灣精品金、銀質獎肯定，上銀科技累積13金16銀的亮眼成績，大銀微系統也獲得7金5銀的肯定，展現MIT精品的研發實力。



HIWIN直角座標機器人-HRCR系列具快速搭接、重複定位精度±0.005mm及節省空間的特性，創新迷宮式防塵護蓋，有效防止粉塵侵入與減少運行中對外發塵，達到潔淨等級ISO 6，適用於半導體、醫療生技、包裝、搬運等領域。HRCR可模組化與多規格選配，整合精密伺服驅動與控制器，也可依客戶需求精準規劃，提供核心零件到完整機器人解決方案，既簡化採購流程，更確保系統穩定性與可靠品質。





（圖）上銀科技直角座標機器人-HRCR系列團隊合影



HIWIN直角座標機器人-HRCR系列，搭配HIWIN自主研發的HCR4控制器、HRSim模擬軟體與HCROS操作系統，能實現虛實整合，支援離線編程內容直接匯入實機，縮短調機時間並降低生產投入風險。若選配智慧型單軸機器人，更可結合IoT技術，實現傳統機械自動化邁向智能化的轉型，提升企業運營效率。



響應ESG，HIWIN直角座標機器人-HRCR系列採用馬達電力驅動，相較氣壓元件，可精準控制能源消耗，符合節能趨勢並提升資源利用效率。此項產品本身及製程中皆未使用有害物質，零配件皆符合RoHS規範，產品約77%的零件採用可回收材料，能循環利用延續資源價值，為環境與社會創造永續效益。



大銀微系統專注於精密檢測與運動控制技術，提供全新世代解決方案「多維度定位平台MD-ZT」，以「快速對焦、精準檢測」為核心設計，將五軸自由度實現於90mm 高的緊湊結構中，成功節省40%高度空間並降低重心高度，提供更靈活的運動敏捷性，快速反應並精準控制位移，適用於高動態性能要求的應用場景。從奈米定位(重複精度≦60nm)、極低抖動(位置穩定性≦6nm)，到完美整合與配置靈活，MD-ZT展現極致性能與成本價值優勢，成功推動產業技術升級，為新一代檢測平台奠定嶄新標竿。



大銀多維度定位平台MD-ZT適用高階精密檢測，能滿足半導體產業對精密檢測的需求，針對晶圓或先進封裝基板最高達4 mm的翹曲問題，透過高響應伺服控制與五軸自由度設計，在檢測過程中即時補償翹曲姿態，動態調整最佳化距離與角度。透過複合式軟硬體技術的整合，以模組化設計，降低客戶設備升級的技術限制與成本壓力。多維度定位平台MD-ZT不只是一項技術突破，更是幫助客戶搶占市場的關鍵武器。







（圖）大銀微系統多維度定位平台MD-ZT團隊合影



大銀微系統關注環保議題，思考產品生命週期最佳化，多維度定位平台MD-ZT在產品設計中注重可回收性，以耐久金屬材質為主，95%產品物料能回收再利用，降低對環境的不良衝擊；同時採用無摩擦導引與多維度一體化設計，大幅減輕模組重量逾45%，應用於檢測設備可有效提升機械能轉換效率，減少設備運作能耗與碳排放。此項產品亦具備免保養特性，使用者不需為了定期保養而中斷生產，也降低維護所需資源與停機損失，落實綠色製造與永續發展理念。



HIWIN在台灣精品獎與TCSA台灣企業永續獎有卓越表現外，上銀科技也在日前《天下雜誌》的評選中，再度展現永續實力與人才培育成果—榮獲2025年天下永續公民獎（大型企業-製造業組）第14名，並入選2025年天下人才永續獎（大型企業-製造業組）百強企業，同時也名列《商業周刊》「2025碳競爭力百強」榜單；這些殊榮不僅肯定上銀科技在環境、社會與公司治理（ESG）上的長期投入，也彰顯企業在人才發展與組織韌性上的深厚基礎。上銀科技將持續秉持「智慧製造最佳夥伴」理念，以創新思維與永續策略，攜手價值鏈夥伴邁向企業與社會共好的未來，為MIT精品注入新動能。（自立電子報2025/11/27）