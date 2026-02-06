上銀：工具機景氣有希望 春節啟動3年來首次加班

（中央社記者鍾榮峰台中6日電）傳動元件廠上銀董事長卓文恒今天表示，今年工具機產業景氣「蠻有希望」，集團今年營運目標為營收和獲利成長；春節假期將啟動3年以來首次加班作業，因應滾珠螺桿客製化產品需求。

上銀集團總裁卓永財指出，台美對等關稅協議降至15%，有助工具機產業和上銀出口至美國，藉此可與日本和韓國競爭對手立足點平等。

上銀集團今天晚間在台中舉行年終尾牙餐會，現場席開450桌，總獎金規模約新台幣260萬元，會前卓永財和卓文恒接受媒體採訪。

展望今年工具機產業景氣，卓文恒態度相對正向。他預期今年產業景氣「蠻有希望」可以期待，2025年12月至今年1月上銀營運回穩，其中，滾珠螺桿客製化產品交期微幅拉長至2.5個月到3個月。他評估，工具機產業景氣預期3月之後會更明朗。

為因應客戶急單需求，卓文恒表示，上銀今年農曆春節期間，大約1/3至1/2的滾珠螺桿製造部門，將展開睽違3年以來的加班作業，因應部分客戶希望盡速交貨的需求。

展望應用端，卓文恒指出，今年半導體和人工智慧（AI）產業、自動化應用及基礎建設等應用可期。上銀說明，2025年國內前10大客戶，大部分是半導體產業背景。

展望今年上銀集團營運，卓文恒預期，第1季業績表現會優於2025年同期，今年目標為營收和獲利成長，今年半導體應用持續是主要成長動能，其中晶圓機器人出貨成長可期。

上銀說明，去年包括晶圓機器人在內的機器人項目業績占比達到10%，預期今年相關占比可超過10%；在物流專用型機器人方面，第1季將決定幾十台小批量訂單，擴大測試規模。

談到台美對等關稅協議降至15%，卓永財指出，這有利工具機產業及上銀出口至美國。以滾珠螺桿為例，先前台灣產品出口至美國，關稅加上疊加達到29%，現在降至15%不疊加，差距減少14個百分點，且與日本和韓國等競爭對手平起平坐，「甚至比以前更好」。

展望海外市場布局，卓文恒表示，上銀集團布局美國按照計畫，先以物流、焊接等專用型AI機器人為主，部分在美國進行後段組裝加工，為當地客戶服務；產業用單軸機器人部分也在美國組裝加工。

展望亞洲市場景氣，卓文恒預期，受惠半導體和AI產業可先行回溫，中國大陸、日本、美國市場前景可期，預期今年上銀集團在日本市場可成長兩位數百分比。至於歐洲市場景氣未明，今年成長較慢，何時回溫待觀察。

卓文恒表示，台積電在日本布局3奈米晶圓廠，若需重新建置設備，有助上銀在日本市場表現。

談到調薪規劃，卓文恒表示，農曆過年後會審慎考量。今年上銀員工平均年終獎金約1.6至1.8個月，若績效表現佳，最高也有4至5個月年終獎金。（編輯：張良知）1150206