上銬毒犯竟「手機直播」做筆錄實況 台中4警離譜疏失遭懲處

蔡姓男子手機直播派出所內筆錄製作，警方6日依照妨害秘密罪移送法辦。讀者提供



離譜疏失！蔡姓男子涉犯毒品案被台中市警五分局查獲，人卻在派出所內使用手機直播，拍攝手銬、員警做筆錄，甚至一路拍到移送至地檢署，網友看到質疑警方戒護與管控嚴重失當，整個偵查過程全部外洩；警五分局認了戒護過程疏失，四名警察裁以申誡以上懲處，並列為案例教育。

警五分局6日說明，5日7時35分處理民眾糾紛案，請蔡男（29歲）以關係人身分協助調查，員警後續另案查獲蔡男涉嫌持有毒品。

豈料，發生員警未落實三安要求，且戒護過程中疏未妥善管控。根據曝光畫面顯示，蔡男在警車內持手機拍攝員警開車，還向員警借線充電，員警回覆：「你不是有帶行動電源？」蔡男說「沒電了」。

到了派出所，蔡男的行徑更加離譜，坐在戒護區上銬時，問警員「現在銀不是漲價了嗎？」警員告知是白鐵材質，蔡男回說「這我要怎麼分辨？」部分畫面也顯示，蔡男和員警自拍入鏡，聲稱「大帥哥」，就這樣一路拍到地檢署。

警五分局指出，本案核屬偵辦案件管控疏失，對3名警員及第二副所長裁以申誡以上懲處，並列為案例教育。6日下午蔡男到案，依妨害秘密罪究辦。

