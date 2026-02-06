上銬爽玩手機、偵訊筆錄PO網！毒犯囂張「把警局當自家」 下場慘了

台中一名蔡姓男子上旅館持有毒品被抓，移送過程居然全程錄影，全程拍攝上傳IG限動，甚至把派出所當作自己家，抽菸、唱歌、玩手遊，整個過程不見任何一名員警上前制止。警界同仁痛批這間派出所的學長姊到底在幹嘛，而警方除了依規定懲處相關人員，也火速將蔡姓男子帶回，依妨害秘密罪送辦。

男子帶女伴開房間，持有毒品被逮，從坐上警車這一刻起，拿起手機開始錄影，跟著來到派出所還能抽菸，都被上銬了還能打手遊。男子瘋言瘋語，甚至唱起歌來，偷拍員警電腦，筆錄內容一覽無遺，誇張的是都坐上囚車了也能拍。

蔡姓男子移送過程中全程錄影發限動，還在派出所打手遊。圖／翻攝自Threads@86o811

29歲蔡姓男子是警局常客，不只在台中，在新北也被逮過，還在google評論上挑釁分享上銬經驗，這回在台中持有毒品被帶回警局製作筆錄，全程拍攝錄影，囂張的上傳IG限動，過程中卻不見任何一名員警制止。警界同仁看不下，截圖批評傻眼至極，痛批「這間派出所的學長姊到底在幹什麼？」

員警值勤安全出現重大瑕疵，警方親上火線坦承疏失、戒護過程未妥善管控，除了依規定懲處相關人員，也火速將蔡姓男子帶回，依妨害秘密罪送辦，不讓他繼續囂張下去。

※台視新聞提醒您，保護自己、遠離毒品

台中／陳柏璋、黃致堯 責任編輯／施佳宜

