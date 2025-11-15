新竹竹北一起債務糾紛演變成暴力事件！江姓男子指控當地一間滷肉飯小吃店老闆娘欠他41萬元長達3年不還，上門討債時卻遭老闆持鍋鏟追打。雙方曾協商還款，店家卻在還了幾個月後失聯搬離原址。知情人士透露，該店還積欠裝潢費及水電費，時常有債主上門追討。律師表示，應透過司法途徑解決債務糾紛，才不致惹出更多麻煩。

上門討債遭對方持鍋鏟追打！男控滷肉飯店老闆承諾還錢後失聯。(圖／TVBS)

新竹竹北一起債務糾紛演變成暴力事件，引發社會關注。一名江姓男子指控當地一間滷肉飯小吃店老闆娘欠他41萬元長達3年不還，他上門討債時卻遭老闆持鍋鏟追打。雙方協商後，店家承諾在男子撤告後定期還款，但還了幾個月後竟然失聯並搬離原址。據知情人士透露，該滷肉飯店還積欠裝潢費及水電費，時常有債主上門追討。

上門討債遭對方持鍋鏟追打！男控滷肉飯店老闆承諾還錢後失聯。(圖／TVBS)

這起事件源於江姓男子前往滷肉飯店討債時的衝突。江姓男子表示，店家老闆娘欠他41萬元已長達3年都未歸還。他出示本票為證，並在店家門前撒傳單、用大聲公討債，結果不僅債務未獲償還，還遭到身穿藍色上衣的男子（店家老闆）持鍋鏟在路中追打，演變成肢體衝突。

控滷肉飯店欠債３年 男討債竟遭鍋鏟追打 。(圖／TVBS)

江姓男子事後前往派出所對老闆提出傷害告訴。他表示：「後續又陸陸續續跟他們追討，到後面各種理由拖欠，然後半毛都沒有還我。可是後來突然人就失蹤，要找他們人的時候，店面收掉。」更令人意外的是，雙方曾達成協議，店家承諾在他撤告後會主動定期還款，但實際上只還了幾個月就再次失聯，並且偷偷搬家，讓債主找不到人。

控滷肉飯店欠債３年 男討債竟遭鍋鏟追打 。(圖／TVBS)

記者實際前往被指控的滷肉飯店查訪，發現店面鐵門已關閉。記者嘗試致電店家，但截稿前仍未獲得回應。有知情人士透露，該店時常有債主上門，業者疑似還積欠裝潢費以及水電費。

對於債務糾紛的處理方式，陳頂新律師表示，如果用大聲公或發傳單，只要講的內容沒有涉及恐嚇威脅或者侮辱性的字眼或者不實指控，原則上不會成立刑事犯罪，但可能會有社會秩序維護法的問題。陳頂新強調，透過司法途徑解決債務糾紛，才不容易惹出更多麻煩。

