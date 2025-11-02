唐勝一

工地放三天假，泥工師傅古興回到家裏，一夜翻來覆去的沒合眼，滿腦子都是那近兩萬塊沒到手的工錢。天剛濛濛亮，他就披著一件皺巴巴的外套，迎著如煙的大霧，上了鄉村客運車，往文老闆家去討工錢。

鄉村道路拐彎抹角、坑窪不平，客車搖搖晃晃地顛。古興揉著通紅的雙眼，連打幾個哈欠，心頭很是不爽。這陣子房地產市場涼得像冰窖，開發商收不上錢，他們這些砌牆建房的農民工，自然就被欠了薪。往日裏腰杆挺得筆直的文老闆，如今像被抽了筋，背駝了，頭低了，見著員工就繞道走，說話都沒了底氣。

文老闆也是難。他開發的社區房子剛蓋到一半多，房產低潮就卷了過來，工地當即停工。硬生生扛了四五個月，他才咬著牙組織復工，生怕樓盤成為爛尾樓。爛尾樓可怕，將血本無歸，會令小老闆無翻身之日。文老闆進入房產行業沒幾年，他可承擔不起爛尾樓的風險，故才央求施工隊伍幫忙，先將房子蓋好。也就在這段施工期間，他欠下施工人員的工資遲遲沒錢發放。

欠薪的日子一長，打工人的幹勁就像泄了氣的皮球。泥工古興，以前一天能砌1700塊紅磚，現在倒好，每天磨磨蹭蹭只砌1000塊出頭。“要想馬兒跑，又不給馬兒吃草，哪來的力氣？”他天天念叨，“我們拋家舍業出來幹，不就是為了那點血汗錢嗎？”

這樣的“磨洋工”成了工地上的常態，手腳麻利的師傅們都慢了半拍。大家最怕的就是工錢打水漂，已經走了三成打工者，剩下的也是懸著顆心。文老闆嘴上喊著“快了快了”，還寫下欠條按了手印，可帳戶裏空空如也，只能一天拖一天，一月拖一月。有時候工人把他堵在辦公室就像鬥地主一般的七嘴八舌說:“我們是農民工，做了事就得要錢。”“你沒錢還搞什麼房產開發？倒不如跟我們一個樣，搬磚得了！”大家圍著他要賬，說些難聽的話，他也只能聽著，氣呼呼的搓手歎氣。有一回被逼急了，文老闆紅著眼指天賭咒：“欠大家的錢，我比誰都急，真沒錢啊！我要是騙你們，我和我全家都不得好死！我也很遺憾，老婆年老了，我又沒得女兒，不然，我都捨得讓她們去賣身掙錢，先把大家的工錢給結了！”

汽車到了縣城，古興特意提前下了車。他拐進一家玩具店，拿起貨架上一個音樂鋼琴玩具，手指按下去，叮叮咚咚的聲音響起來。他是記起老劉說的事，才來這店裏的：暑假裏，文老闆帶著三歲的兒子逛街，孩子見了這個玩具就賴著不走，嚷著“爸，我要這個”。文老闆一看所標的價格，臉就沉了，嫌188元太貴，硬是拉著孩子走。孩子不依，還哇哇大哭，文老闆抬手就給了一巴掌：“哭死啊！3塊錢的撥浪鼓不行嗎？”最後，那只撥浪鼓儘管搖得“當當”作響，也沒能掩蓋住孩子的揪心哭聲。

古興拿著音樂鋼琴玩具問:“這價格，可以少點不？”售貨員告訴他:“188，不講價的。”古興再沒猶豫，掃碼付了錢，還叫售貨員把玩具包好。

古興出了玩具店，沒走多遠，又進了一家水果店。此時此刻，工地出納伍妹子的身影像放電影似地在腦海裏晃。伍妹子來到工地現場，瞅瞅四周，便神神秘秘地輕聲說:“怪不得文老闆老摳，原來也是遺傳的，他的母親更是個老摳呢，這是我昨天親眼所見。”

文老闆的老母親好不容易進城來到工地。老闆娘子(兒媳)很孝順，當天叫上伍妹子一起，陪著婆婆去逛超市。在水果櫃檯前，婆婆好奇地拿起一小盒藍莓看了半天，問清要50塊錢後，嚇得吐了吐舌頭：“這麼點東西，怎麼這樣貴啊！”老闆娘子欲付錢時，卻被老太太一把按住：“別買這個，給我稱3斤桔子，3塊錢一斤的那個，我愛吃，甜著呢！”

古興挑了些蘋果、香梨，最後還是拿了一小盒藍莓。

來到文老闆家，古興輕車熟路地推開院子門。他見院裏只有老太太帶著小孫子玩，便探頭瞅了瞅，急著問：“大娘，文老闆呢？”老太太抬眼打量他，笑著說：“你也是來要工錢的吧？”古興點點頭：“嗯哪，找他結下賬。”“剛走兩撥人了，”老太太歎了口氣，“唉，他欠了這麼多錢，急得睡不著，大清早跟我兒媳去親戚家借錢了。”

古興先把玩具塞給孩子，又將藍莓遞到老太太手裏：“大娘，這是藍莓，您嘗嘗，特意給您買的。”老太太連忙擺手：“你看你，來要賬還帶東西，太客氣了！師傅，你叫什麼名兒？”“我叫古興。”“哦，好好好，我記起來了，你來過我家，瞧我老的，眼睛都認不出人嘍。”

古興抬腳出了門，剛到禾坪上，就聽見一陣劇烈的咳嗽聲。他停下腳步，回頭對臺階上的老太太說：“大娘，我差點忘了，得跟大爺打聲招呼。”老太太擺擺手：“不用了，他病著呢，起不來床。”

古興跟著老太太進了屋，只見文老闆的父親躺在床上，臉色蠟黃，連坐起來的力氣都沒有。“怎麼不送醫院呢？”他看著老太太。老人家抹把眼角，歎口氣：“唉，哪有錢住院啊——”

古興的同情、憐憫之心，登時如潮水般湧上來。他當即掏出手機給老婆打了個電話，讓她轉3000塊錢過來。手機叮咚一聲脆響，轉過來的錢到了。他要老太太調出微信收款二維碼，掃碼就將錢轉給了老人家：“大娘，讓文老闆回來就送大爺去醫院，別耽誤了。”老太太眼眶一下子紅了，拉著他的手：“你是來要工錢的，怎麼還倒貼錢給我們，這叫我們不好意思啊？也不知該如何感謝你呢？”“沒事，大娘，”古興撓撓頭，“我在文老闆手下幹這幾年，也掙了不少，家裏條件好些了，這點錢不算什麼。”山坡樹枝上的四五只喜鵲，這時也“喳喳喳”地叫起來。

深夜，古興正睡得香，手機突然響了鈴聲。他被驚醒，見是文老闆打來電話，趕忙按鍵接聽。電話那頭，文老闆的聲音帶著哽咽：“古師傅，你真是個大好人。我娘全都給我講了，謝謝啦。我在電話裏也告訴你個好消息吧，我已經借到了一些錢，過兩天上工，先給大家發一部分工資。”

掛了電話，古興翻了個身，很快進入夢鄉打起了呼嚕。那呼嚕聲勻勻的、暖暖的，像一首溫柔的催眠曲，陪著旁邊的老婆，一覺睡到了大天亮。