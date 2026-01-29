上靈修課偷吃月餅竟遭虐死 藝識流王禹婕、網紅牙醫吳宗儒起訴

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子林政宏去年5月起參加「藝識流國際身心靈療癒學院」課程，內部規定須以創辦人王禹婕為尊，未經許可不得任意移動，就連吃飯、如廁都須請示。林男因積欠年費，慘遭王女、網紅牙醫吳宗儒等人虐打。去年9月26日，林男因吃了試吃月餅，再被虐打，陷入昏迷，送醫不治。台北地檢署今偵結，認定王女等4人，涉犯傷害致死罪起訴。

檢警調查，女子王禹婕在台北市中山區創辦藝識流國際身心靈療癒學院(下稱藝識流)並擔任負責人，其弟王劭丞、網紅牙醫吳宗儒、林承毅及死者林政宏則列為「四大護法」，4人當中，王劭丞為營運長、吳宗儒為執行長，林承毅、林政宏則為最低階療癒顧問，須聽從王氏姊弟及吳的指示。

5人共修期間，以王禹婕為尊，林承毅、林政宏於共修期間，未經號令不得擅自到其他樓層，就連用餐、如廁都必須請示。

王女認為林政宏於共修期間，積欠諮詢費、共修營隊費、數期會員年費(金卡會員收費20萬元)，累積款項過大，要求林男書立還款協議，並進行公證。

林男若不聽從指令，王女則以「脈輪淨化」、「消業力」為由，除親自動手外，更指示弟弟與吳男、林承毅二人共同毆打林政宏，除建立權威外，想藉此逼他離去。

去年9月26日下午，林政宏以藝識流名義預約中秋節月餅試吃，被王女等人發現後，一行人竟制定毆打林男計畫，4人持棍棒、徒手毆打林男，導致其體內血管破裂、肌肉受損，出現內出血及橫紋肌溶解症狀。同年月29日下午，林男遭受毆打後，陷入昏迷，王女等人未將其送醫，反用手機拍下影像，佯裝林男在突破自我課題，直至深夜，見其無生命跡象，才將人送往醫院搶救，但已不治身亡。

檢察官調查後，認定王女等4人涉犯傷害致死罪，提起公訴，並移由台北地方法院國民法官法庭審理。

