上靈鷲山取景 緬甸震災歌手李恩邦推公益曲《有我們在》MV上架

歌手李恩邦在靈鷲山多羅觀音前雙手合十，為災民祈願。 （靈鷲山佛教教團提供）

記者吳瀛洲／新北報導

三二八緬甸強震重創當地，無數家庭瞬間失去家園；來自緬甸的華人歌手李恩邦，看到災後慘況與世界各地馳援身影，深受觸動，創作出《有我們在》公益歌曲，選址到靈鷲山拍攝MV，近日MV在Youtube、微信影音等社群平台上架，感動不少網友，紛紛留言「滿滿希望的力」、「畫面與歌聲都很療癒」。

長期居住在台灣的緬甸歌手李恩邦，曾在一九九一年推出專輯《對愛很認真》，是台灣歌迷記憶中的好聲音。離開歌壇三十年，原本不再復出，但家鄉緬甸三二八強震的巨大傷痛，讓他決定以音樂回應，於是創作《有我們在》公益歌曲。

李恩邦表示，《有我們在》是獻給災民的鼓勵歌曲，也給所有投入救援者的感謝歌，希望提醒大眾重建的路很長，災民需要持續的關懷與支持。他說，「天災無情，但愛可以讓人再站起來」。

李恩邦亦決定拍攝《有我們在》MV，並選景於靈鷲山無生道場，由導演何晏瑋團隊操刀，於九月底上山勘景、十月正式拍攝；除錄音室畫面，也穿插當時緬甸房舍倒塌的震撼影像。

歌手李恩邦被靈鷲山無生道場寧靜與莊嚴氛圍深深觸動。 （靈鷲山佛教教團提供）

在MV中，李恩邦於多羅觀音前雙手合十，為災民祈願；海風輕拂、陽光灑落，畫面與歌詞「要用愛把希望點燃」相互呼應，使整支MV充滿療癒力量。

李恩邦與靈鷲山開山住持心道法師同樣出生於緬甸，並皈依法師近十年，這次到靈鷲山拍MV表示，久未回山，仍被道場的寧靜與海天一色的景致震撼，讓整支MV更具力量。

李恩邦歌曲MV在靈鷲山無生道場取景，由導演何晏瑋團隊操刀。 （靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山表示，震災發生後，靈鷲山第一時間在災區搭棚施粥，並從台灣與泰國運送乾糧、藥品及屍袋等物資；其後與國際社區夥伴（CPI）深入重災區義診，並提供失業家庭生活補助。