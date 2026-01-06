上面下指導棋 害基層背黑鍋

宜蘭縣政府廢止蘭陽舊橋的歷史建築身分，圖右為現今仍通行的蘭陽大橋，圖中為舊橋，圖左為台鐵列車通行的鐵路橋。（本報資料照片）

宜蘭縣以環保、觀光、文化立縣著稱，卻接連發生廢止蘭陽舊橋文資身分、將頭城遺構認為是漂流木等爭議事件，宜蘭縣文化局前局長宋隆全對此嘆說「遺憾」，也直言這2起事件看來都是「上面」在下指導棋，讓文化局基層背黑鍋、承受罵名。

宋隆全公職生涯中，有20多年在文化機關服務，在宜蘭縣推動社區總體營造、創辦童玩節時，扮演重要角色；他致力文資保存，是宜蘭文化的重要推手，民國109年底他以宜蘭縣文化局長身分退休。

宋隆全現在雖然在花蓮享受退休生活，但依然對宜蘭的大小事、文化局同仁的近況相當關心。相當重視文資保存的宋隆全強調，沒有歷史就沒有未來，雖然有《文化資產保存法》作為文資保存的依據，但公部門在執行面上，必須要有更多溝通與協調。

廣告 廣告

他表示，文化單位要以更細膩的方式解決問題，不要用粗暴的方式處理；宜蘭縣的開發速度愈來愈快，更要謹慎處理文資議題，但以蘭陽舊橋、頭城遺構2起爭議事件為例，可以看出公部門在文資保存上是節節敗退，甚至放棄抵抗，這對宜蘭是一種傷害。

宋隆全說，文化部門的領導者要有遠見，基層與操作官僚要更有耐心，並透過機制去處理文資保存，可惜宜蘭縣最近2起文資保存事件是「上面沒有這個眼光，下面就放爛！」

他直言，文化局的基層同仁只能跟著口令走，但發生事情、引起爭議，「上面卻躲起來，底下人不應該背黑鍋。」他說，宜蘭縣代理縣長林茂盛是工程出身，對文化「沒那麼有心」，呼籲林茂盛多多珍惜、關心宜蘭的文化。