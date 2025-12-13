「上面有劉德華？」羅志祥唱到一半不忍了喊卡：我先回家

「小豬」羅志祥13日在台北小巨蛋舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」。（范揚光攝）

歌手「小豬」羅志祥迎來出道30周年，13日起一連兩天攜「羅志祥30巡迴演唱會」登台北小巨蛋，他感性致謝粉絲相伴30年，「追星不是浪費時間，在他們脆弱、難過需要分享的時候，那個人就是屬於他想要去追尋的。」

溫馨的氣氛瀰漫，全場不少粉絲暴哭，「他們比較瘋狂的、跟著哭的，千萬不要笑他們，因為這是他們的青春。」看著台下滿滿支持他的粉絲，他感性說：「謝謝你們陪我30年」深深一鞠躬，把手放胸前向粉絲深深致意。

溫暖的氣氛延續沒多久，在唱到〈全糖獨家〉時，天空降下滿滿愛心信紙，全場粉絲盯著天花板瘋撿，讓羅志祥唱到一半緊急喊「卡」，他虧台下粉絲影響情緒，「上面有劉德華喔？高雄的時候我已經忍氣吞聲到現在，等你們撿完，我先回家。」接著他又重新再唱一次，還搞笑手插胸前，重新降下舞台，嬌嗔喊「吼喔！」以示抗議。

更多中時新聞網報導

NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝

北榮、台大院長賣藥 AI詐騙啦

求助生命線 文字協談比率高 23％弱勢兒 為了省錢不吃飯