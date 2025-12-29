上馬1秒毀一生！「哐啷聲」嚇到馬…女師遭拋飛重摔 馬場判賠190萬

記者羅欣怡／新竹報導

在南部經營教育事業的黃姓女子，4年前在新竹馬場摔成重傷，向負責人求償。（示意圖／翻攝自pixabay）

在南部與丈夫經營教育事業的黃姓女子，2021年1月份參加新竹縣一間馬術場的騎馬教學課程，發生馬匹受到聲音驚擾暴走事件，黃女被拋至空中重摔，造成身上多處骨折無法再擔任瑜伽教師，向馬場巫姓負責人求償491萬元，新竹地院審理後認定馬場應負動物占有人損害賠償責任，判賠190萬元。

判決書指出，黃女2021年1月參加騎馬教學課程，由巫男擔任教練牽馬繞場，一開始都很順利，但在最後半圈時，一旁工作人員一邊洗馬樁一邊和客人聊天，工具掉落發出哐啷巨響，造成馬匹受驚暴走奔跳，黃女被拋至空中落地，診斷氣胸血胸、右側共六根肋骨骨折、右肩胛骨骨折、右肩鎖骨骨折之重大傷害。

黃女指控，馬場欠缺當時科技或專業水準可合理期待之安全性、巫男未盡指揮監督及管理之責；由於傷勢嚴重，縱經長時間復健，右肩功能已無法復原，再也無法從事熱愛的體能運動工作，甚至因右手不能負重、上舉角度受限，舉凡穿脫衣服、拿取東西均需家人協助，亦無法獨自開車，勞動力嚴重受損，不僅造成嚴重睡眠障礙，更長期陷入中年失業的重大恐慌，身體及心理均遭受重大打擊，備受煎熬。

黃女為此請求賠償精神慰撫金60萬元與勞動力減損等為245萬元，並依消保法規定請求損害額一倍之懲罰性賠償金，合計491萬元。

巫男辯稱，馬匹不知何原因而突然抬頭，並開始欲奔跑，他發現後立即大聲向黃女提醒「坐著肩膀往後」，但黃女可能因為緊張與經驗不足而未能控制住，因此摔馬受傷；現場發出之聲音是不斷持續性之聲音，並無突然有「哐啷巨響」，黃女騎馬亦已繞行數圈，均無受其影響，即現場持續性之聲音並非使馬匹奔跳之原因，該聲音並不當然均會使原告所騎之馬匹奔跳，即欠缺因果關係。另外，巫男認為，黃女未能遵守「坐著肩膀往後」原則，最終屁股離開馬背，重心往前導致落馬，責任不在自己。

法官審理認為，馬場提供馬匹供黃女騎乘駕馭，因故暴走致黃女摔落，自應負動物占有人損害賠償責任，認懲罰性賠償金以20萬元為適當，最後共判賠190萬元。

