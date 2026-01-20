上高鐵後發現「座位被坐走」！她拒絕換位後怕被罵 網力挺：本來就有權拒絕

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

不少民眾搭乘高鐵時，曾遇過座位被坐走或被要求臨時換位的經驗。近日，有網友分享，在搭高鐵上車時遇到他人坐在自己的位子上，並且提出換位子的要求，原PO表示：「以前的我可能會默默的答應換，但這次我決定鼓起勇氣拒絕」，而最後也順利坐在原本買的位子上，貼文曝光後，引起網友熱議。

不少民眾搭乘高鐵時，曾遇過座位被坐走或被要求臨時換位的經驗。（圖／台灣高鐵公司）

一名女網友在Dcard以「第一次拒絕換座位」為題發文，原PO表示，搭高鐵上車的時候，發現座位上已經有人並對他提出換位要求。原PO接著指出，雖然拒絕後有順利的坐在本來買的位子上，但「之後我一直戰戰兢兢的很害怕被詛咒咒罵之類的。」不過，她也呼籲，若搭乘台灣高鐵公司想與親友同行，應提早訂位，而非將為難留給其他乘客。

對此，不少網友紛紛在留言區表示：「做得好！ 如果真的發生對方找你麻煩，就找高鐵人員處理」、「以前我也是會默默答應 但現在覺得沒必要」、「超討厭自己先坐下才說要換位子的，我又還沒答應為什麼可以直接坐走我的位子呢？」、「沒事的妳很棒！妳本來就有權利決定要不要換位」、「自己的權益要自己爭取，別人沒有理所當然的事」。

