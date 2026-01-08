上「矢板明夫NewTalk」哽咽談六四！石平：續推台日合作捍衛自由

正在台灣訪問中的石平來到印太戰略智庫的辦公室。 圖：翻攝矢板明夫臉書

[Newtalk新聞] 日本維新會參議員石平遭到中國制裁並禁止入境。而他6日抵達台北松山機場時高喊，來到台灣就是要證明，台灣絕對不是中國一部分，中國的「制裁」對他無效。正在台灣訪問中的石平也參與印太戰略智庫執行長、資深媒體人矢板明夫YouTube節目「矢板明夫NewTalk」的錄製。矢板明夫發文寫道，石平談及當選日本國會議員隨即遭到中國制裁，反而讓他更清楚自己所承擔的角色與責任，未來也將持續推動日本與台灣的合作，共同面對中國的霸權擴張，捍衛自由、民主與法治。

矢板明夫說：「一個小時的對談中，石平回顧了自己在中國成長、赴日留學，以及投入中國民主化運動的過程。談到1989年中共對六四天安門事件的血腥鎮壓時，他一度哽咽、眼眶泛紅，那應該是多年來深藏在心底的記憶，再次被觸動。讓人更清楚感受到，他今日所站的位置，並非出於政治算計，而是長時間價值選擇的結果。之後，他談到加入日本國籍、去年首次參選國會議員，以及一當選隨即遭到中國制裁的心路歷程。他表示，這段經驗，反而讓他更清楚自己所承擔的角色與責任。」

矢板明夫指出：「這次訪談將在未來幾天分成四集播出，相信能讓大家更完整理解，石平是如何在時代巨浪中，一步一步走到今天。石平過去曾多次來台，但這一次的身份不同。他坦言，成為國會議員後，對自身發言與行動的分量有更深的感受。他再次明確表示『台灣與中國並非同一個國家』，未來也將持續推動日本與台灣的合作，共同面對中國的霸權擴張，捍衛自由、民主與法治。」

矢板明夫提到：「訪談結束後，我邀請石平於4月11日傍晚，出席在東京舉辦的『台日友好之夜』晚宴並發表演講，他當場欣然應允，並表示期待在日本與更多朋友直接交流台日合作與印太局勢的未來方向。事實上，這趟四月的東京行程，將是我今年第二次帶領台灣朋友前往日本交流。二月前往九州，四月則在東京一帶，透過不同層面的對話與現場互動，實際感受日本社會如何看待台灣，也理解台日關係在當前國際局勢中的位置。」

矢板明夫透露：「4月11日的『台日友好之夜』，除了石平參議員之外，日本知名律師、在去年參議院選舉中以全國最高票當選的北村晴男參議員也已經允諾出席。安倍夫人等知名友台人士亦在邀請之列。希望透過這些交流，讓台日關係越來越緊密、台灣越來越安全。」網友留言回應：「希望你們的努力能改變中共的獨裁政權，走向民主自由及和睦隣国，創造和平的亞洲。」、「有越來越多的國際朋友，台灣就會越來越安全！」、「既然中國不要您去，那就把台灣也當家吧！」

