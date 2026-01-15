上一秒健在下一秒進殯儀館！中國爆「猝死潮」 喪葬業曝：最近常加班

中國多地醫院人滿為患，壯年運動員及健康人士無徵兆猝死，引發恐慌。民眾質疑官方隱瞞疫情，讓死亡潮更加撲朔迷離。 圖：翻攝自網路

[Newtalk新聞] 中國多地醫院近期再度傳出人滿為患，不少壯年運動員與健康人士驚傳無徵兆猝死，引發社會恐慌。面對各地大醫院大排長龍與殯葬業深夜加班的亂象，許多中國民眾在社群平台曬出陽性試劑，質疑官方刻意隱瞞疫情實況，讓這波不明死亡潮顯得更加撲朔迷離。

據「新唐人」報導指出，中國各地大醫院近期持續爆滿，求診人群大排長龍，醫院樓道甚至放滿加床。不少中國網友在「小紅書」曬出「新冠病毒」試劑呈現陽性的照片，質疑官方隱瞞疫情。河南民眾向新唐人披露，目前當地人出現的症狀都跟感染新冠病毒(中共病毒)一模一樣，抵抗力較差的人很快就去世了。

河南新蔡縣民眾小張對「新唐人」表示，他兒子發燒，一會兒熱，一會兒冷，他感冒這幾天沒吃藥，硬扛過來，並指出近期聽到很多人感冒「動不動都掛(死)人。」同地區的小蔡也向新唐人指出，自己喉嚨疼到說不出話，「我前兩年（疫情）就是樣子，很多都發燒了，打吊針，很嚴重的都嘎了。」

新唐人進一步強調，隨著死亡人數攀升，殯葬業變得異常忙碌。化名王婷的遺體化妝師透露，最近猝死的人很多，感嘆「每天都幹不過來的活，黃泉路上無老少啊。可能上一秒還好好的，下一秒直接就到殯儀館了。」吉林燒屍工葛先生說，最近去世的人很多，現在殯葬行業已經從冷門轉為熱門行業，這幾天死的人多到晚上必須去加班，根本沒有休息時間。

他回憶2021年年底疫情防控放開後，殯儀館一度爆滿，火化車間空地都放滿遺體。他指出，這幾天又有不少人去世，晚上加班，根本沒時間休息。他說，當時死傷慘重，殯儀館無法容納，火化車間原本空間很大，空地都放滿遺體。平時一天才處理3到5具，當時卻有60具，爐子甚至燒壞了。

新唐人引述湖南常德的賀先生觀點，他表示自去年12月以來，幾位親友突然猝死，其中包括冬泳愛好者和練太極拳的同學。賀先生提到，這些親友原本身體健康，卻在無症狀的情況下突然去世。他透露，最近又失去了兩位50多歲的朋友，雖然醫院報告顯示死因為癌症或心肌梗塞，但他認為其中仍存在疑點。賀先生感嘆道：「這個月死了不少人，都沒有明顯症狀。還有一個男的經常冬泳，一位同學也練太極拳。最近走了兩個50多歲的朋友，身體一直都不錯，他的嫂子也去世了，醫生說是癌症，另一個則是心梗。」

