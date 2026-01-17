上一秒訴苦下秒怒掀神桌！北市醉漢一個move讓眾人嚇傻…「虎爺」也遭殃

社會中心／洪正達報導

許男失控將神桌掀翻，警方到場發現他情緒極度不穩，當場對他保護管束後帶回派出所安置。（圖／翻攝畫面）

北市信義區一處宮廟17日下午發生一起暴力案件，當時60多歲許姓男子因賭博造成錢坑變大，原本到一處宮廟求財，但已喝醉的他本只單純訴苦自己的生活艱辛，沒想到越講越激動，竟動手翻桌造成「虎爺」被破壞，隨後就跌坐在地上情緒相當激動，警方獲報趕來後，發現許男已失控並嚴重影響到公共秩序，因此對其實施保護管束帶回，另毀損部分廟方正在清點中，並準備對許男提告求償。



信義分局指出，警方接獲報案趕抵該處宮廟後，初步了解為許姓男子帶著醉意前往，原本只是像廟方人員大吐苦水，表示自己生活不好過，不過隨即醉意越來越嚴重，情緒也跟著高漲，許男忽然失控將廟內的神案掀翻，造成神案上的法器與物品損毀，但許男施暴完畢後，整個人忽然跌坐在地上，民眾趕忙通報警方。

員警獲報趕抵後，發現許男情緒相當不穩，也已經對自身及他人安全造成危害，為了防止事態惡化，員警只能對他進行保護管束，並帶回派出所安置，以及通知家屬到場。

廟方則說，當下眾人發現許男崩潰大鬧後相當吃驚，現在正清點受到毀損的神案及財務，並對許男提告求償。

