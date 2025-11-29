上「蝦皮」買證書錄取護理師心虛自首！ 網：可見這工作多地獄

女子上蝦皮購買偽造的國考護理師證書，成功錄取醫院護理師，但到職2天就心虛自首。示意圖，非當事人／Pixabay

實在太離譜！台南市一名張姓女子，竟上蝦皮購物平台購買偽造的國考護理師證書，今年5月前往高雄榮民總醫院台南分院應徵護理師職位；醫院不疑有他，讓張女錄取護理師一職，但是張女報到上班才2天就心虛自首，被法院判刑。針對此事，醫院站出來解釋，網友也說，經由此事可見護理師這份工作有多地獄。

判決書指書，張女在2022年9月及2024年6月間，透過蝦皮購物網站購入偽造的考試院考試及格證書、護理師證書及中科大學士學位證書。證書上詳細載明「111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫事人員考試」及「護理師」等專業資格。今年5月張女持這些偽造文件前往高雄榮民總醫院台南分院應徵護理師職位，成功入職，6月9日正式報到上班，但才工作2天，便因內心愧疚難安，主動到台南地檢署自首犯行。

據自由時報報導，醫院表示對於所有新進醫護人員，均進行嚴謹的資格審查；張女6月9日到職，醫院隔天就接獲衛生局通知張女疑似資格不符，就主動炸證，且於第一時間停止對張女的任用程序，也依照規定通報主管機關處理。

這件消息曝光之後，在網路上引發網友熱烈討論，許多網友都覺得太過荒謬，紛紛留言表示「敢情醫院護理師的人力已經缺到只要好手好腳是個人就可以過了嗎」、「第1天早上到單位就想跑路」、「可能因為提離職失敗才去自首」、「為什麼蝦皮買得到那種東西」、「有點匪夷所思，就算沒有筆試，難道都不用面試？都沒發現什麼破綻，主管是怎麼當的」、「真的要笑死了，一堆人想跳出來，居然還有人自願跳下去，而且還是違法的」、「以後學姊不開心就會說，你蝦皮買證照的嗎？」、「科班新人扛得住的都阿彌陀佛祖宗保佑謝天謝地了，一個外行怎麼扛得住」、「寧願坐牢也不願意做護理師」、「應該是進了手術室昏倒了」、「面試官沒想到有人會自費進入地獄職業吧」、「可見護理這個工作多地獄」。

蝦皮購物則說明，此案件經確認為賣家規避平台監管上架違規商品，平台於發現後已第一時間完成下架並永久凍結賣家帳號，並依規定配合檢警提供相關資料。事後亦已進行全面清查，將相關違規商品預防性下架，避免再次出現。蝦皮呼籲賣家勿以身試法，違規上架商品帳號將面臨平台懲處並配合檢警追究法律責任。



