上「蝦皮」買證書、學歷錄取護理師！她上班2天心虛自首…院方說話了

社會中心／陳弘逸報導

台南某大醫院今年傳出有人到網拍「蝦皮」購買偽造的護理師證書及學位證明，應徵護理師並錄取的誇張案件。（示意圖／PIXABAY）

台南某大醫院今年傳出有人到網拍「蝦皮」購買偽造的護理師證書及學位證明，應徵護理師並錄取的誇張案件；雖犯案的張姓女子到職第2天就自首，獲判緩刑，引起社會譁然；對此，院方說明，第一時間就停止任用程序，依規定通報主管機關；更重申，所有醫療專業資格的審查，一向採取「零容忍」原則，絕不允許任何未具合法資格者進入臨床場域，以保障病人安全。

判決指出，張女非相關科系畢業，更無護理師資格，竟上網拍「蝦皮」購買偽造的護理師證書及學位證明，今年5月拿著「假證照」到台南某大醫院面試錄取，於6月9日報到時交出偽造的考試及格證書、學位證明；到職後卻心虛，她在6月11日主動向地檢署自首，遭依法送辦。

此案，張女符合自首要件並認罪，法院依行使偽造特種文書罪，處拘役50日，得易科罰金；緩刑2年，緩刑期間付保護管束，要提供40小時義務勞務，沒收買來的假考試及格證書、學位證明，可上訴。但此舉，已造成醫界形象受損。

據《自由時報》報導，該院說明，所有新進醫護人員，都進行嚴謹的資格審查。該女到職隔天就接獲衛生局通知，疑有資格不符，無法辦理執業登記，立即啟動跨機關查證。經向考試院、衛生福利部及台中科大求證後，確認該名女子並未取得護理師國考及格證書及學歷資格，院方即於第一時間停止其任用程序，並依規定通報主管機關處理。

院方強調，該求職者，已依既有制度於審查過程中發現異常，並立即採取必要措施，全程並未造成病患安全疑慮；此外，她在醫院政風室人員陪同下，前往台南地方檢察署自首，並坦承使用偽造文書之事實。

院方重申，所有醫療專業資格的審查，一向採取「零容忍」原則，絕不允許任何未具合法資格者進入臨床場域，以保障病人安全，同時已全面檢視招募流程，強化證件查核及跨機關驗證機制，以杜絕類似案件發生。

