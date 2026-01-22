上《黑白大廚2》爆紅！名廚驚爆罹癌：動過2次手術 曾婉拒第一季邀約

娛樂中心／游舒婷報導

Netflix節目《黑白大廚2》播畢後依然話題滿滿，其中前青瓦台主廚千尚鉉（천상현）和師傅侯德竹的師徒情讓人動容，也成為這季的看點之一。近期節目播畢後，千尚鉉突透露自己罹癌，且正在接受癌症治療，消息曝光後讓粉絲相當震驚。

青瓦台主廚千尚鉉（천상현）吐露自己罹癌。（圖／取自IG）

千尚鉉於21日透過YouTube頻道分享過往在青瓦台擔任總主廚的經歷，並首度公開自己的健康狀況，他表示，自己已經動過兩次手術，肺部也被切除，到現在還在進行藥物治療，除此之外，他的腦部還發現一顆腫瘤，目前還在觀察。千尚鉉也透露，自己曾收到《黑白大廚》第一季的出演邀約，無奈當時癌症復發才婉拒。

後來，千尚鉉出演《黑白大廚2》，也成功吸引大眾目光。其中，他和恩師侯德竹（후덕죽）在雙人對決時上演師徒之戰，倆人之間的緣分也引起討論。當時千尚鉉會進入青瓦台工作，也是因為侯德竹介紹，因此千尚鉉相當感謝侯德竹，他在節目中表示「光是可以在同一個地方比賽，就覺得無比光榮。」賺人熱淚，事後他也分享和師傅對決的心情，表示自己心情相當複雜，雖然最後輸給師傅，但他反而覺得慶幸。

據了解，千尚鉉在1988年進入青瓦台擔任主廚，負責國家級宴會與重要貴賓餐點，服務了20年，後來透過節目再度受到關注。

