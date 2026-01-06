下一代電競沉浸「戰艙」？Razer 新概念椅 Project Madison 帶來燈光、環繞聲、觸覺震動全感官輸入｜CES 2026

下一代打機沉浸「戰艙」？Razer 新概念椅 Project Madison 帶來燈光、環繞聲、觸覺震動全感官輸入

Razer 再次挑戰遊戲椅極限，於 CES 2026 帶來全新概念產品 Project Madison。官方稱這已經不單只是一張椅，而是一套配合螢幕畫面變化的多感官娛樂裝置。它能透過燈光、空間音效同多區域震動，令玩家更投入遊戲世界。

燈光 + 環繞聲 + 震動一次過齊晒

Project Madison 椅背兩側加入 Razer Chroma 燈帶，會因應遊戲場景變換色彩光效。聲音方面就用上 THX Spatial Audio，支援 5.1 或 7.1 聲道環繞聲，模擬更立體音場。座椅內部亦內置 6 組震動致動器，由 Razer Sensa HD Haptics 系統驅動，可以跟隨遊戲內爆炸、撞擊等情節，輸出對應觸覺震動，將畫面動作變成實際感覺。

Razer 暫時未透露是否有量產計畫，就算發售，單係諗都知應該唔會平啦。

Iskur V2 NewGen 系列

Iskur V2 系列更新，加入 CoolTouch 物料

除了概念產品，Razer 今次亦有帶來比較貼地、真是可以買到的 Iskur V2 NewGen 系列遊戲椅。新品依然保留標誌性動態腰部支撐系統同雙密度冷泡棉座墊設計，不過外層物料就升級為 Razer 第二代 EPU 皮革。配合 CoolTouch Technology，主打長時間坐都保持涼爽觸感。

Razer 透露新物料擁有較高熱擴散能力，使用時可以保持涼爽。此外還有同樣使用 CoolTouch 仿皮物料、但定位相對平價的 Iskur V2 X NewGen。其功能與用料略為簡化，但長時間遊玩仍有較舒適體驗。

兩張新椅現已上架，Iskur V2 NewGen 要價 US$650，Iskur V2 X NewGen 則售 US$350，皆有多種配色可選。

