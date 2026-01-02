下一款《薩爾達傳說》玩法曝光？傳聞主打「跨越維度」新系統

下一款《薩爾達傳說》新作玩法曝光？根據外媒 GameRant 整理傳聞消息，可能將「跨越維度」作為核心玩法之一。雖然任天堂目前尚未正式公開任何相關消息，但在《曠野之息》、《王國之淚》以及《智慧的再現》接連獲得高度評價後，玩家對系列下一步的走向，期待值也持續升高。

薩爾達傳說在 Switch 2 上的全新作想必不少人都相當期待（圖源：任天堂）

外界普遍認為，下一款主線《薩爾達傳說》作品，將會是系列的重要轉捩點。《曠野之息》與《王國之淚》不僅重新定義了海拉魯的樣貌，也徹底改寫系列的遊玩邏輯，因此若新作將登上次世代主機 Switch 2，勢必承受相當大的創新壓力。在近十年持續採用「曠野系統」的設計方向後，任天堂是否會再次大幅革新，也成為玩家關注焦點。

這波傳聞源自 12 月 27 日播出的 XboxEra Podcast。節目共同主持人 Shpeshal Nick 在節目中表示，他從內部消息來源聽聞，下一款主線《薩爾達》新作的玩法，將圍繞「跨維度」概念展開。根據其說法，Switch 2 上的首款主線新作，仍會沿用《曠野之息》《王國之淚》所使用的引擎，但會因應新主機硬體性能，加入技術層面的改良。遊戲中的部分解謎設計，將以開啟不同維度的「裂縫」為核心，玩家能從中拉取物品，或影響另一個維度的環境狀態，這樣的方向被認為與系列近年強調的高自由度設計相符。

Shpeshal Nick 也舉出幾個假想例子來說明這類玩法的運作方式，例如玩家在某一個維度中，引導一頭正在衝鋒的牛撞擊目標，進而在另一個維度中解鎖通往新區域的門；或是在一個維度裡將房間灌滿水，使球體浮起，進而讓另一個維度中對應的障礙物懸浮，創造全新的解謎路徑。

事實上，多重維度並非《薩爾達傳說》系列的全新概念，過去作品中也曾以不同形式觸及類似主題。不過若傳聞屬實，下一款主線作品，可能會將這項概念提升到前所未有的系統層級，成為影響整體玩法的關鍵設計。當然，Shpeshal Nick 也坦言，目前並未掌握任何具體發售時程，並預期這款作品仍需數年時間才會正式亮相。除了遊戲本身，改編真人電影版《薩爾達傳說》也已確定將於 2027 年 5 月上映，這個經典 IP 仍將在未來幾年持續成為焦點。