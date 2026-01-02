下一站，療癒沖繩！ 華航北高直飛、限時優惠

看準國人對日本海島旅遊與潛水活動的高度興趣，中華航空持續強化台灣直飛日本沖繩航線布局，提供旅客更密集且彈性的航班選擇。目前華航台北出發沖繩每日提供兩班直飛服務，高雄出發每週六班直飛沖繩，滿足北高兩地旅客多元出遊需求，輕鬆規劃冬季療癒海島之旅。

沖繩以湛藍海域、豐富海洋生態與宜人氣候聞名，是潛水族群與海島度假旅客的熱門首選。無論是期待在清澈海中與海龜不期而遇，體驗浮潛、深潛的魅力，或僅想遠離日常、享受陽光、海風與慢活節奏，華航直飛航班皆可省去舟車勞頓，讓旅客將體力與時間完整留給旅程本身。

華航表示，透過台北每日兩班、高雄每週六班的航班配置，旅客在行程安排上更具彈性，不論是短天數放鬆小旅行，或完整規劃多日潛水行程，都能依照自身節奏自由安排，全面提升整體旅遊體驗。

為回饋旅客支持，華航同步推出沖繩航線限時優惠，即日起至 2026 年 1 月 12 日止，凡於華航官網購票，台北或高雄出發沖繩來回機票最低新台幣 6,300 元起（未稅）。透過優惠票價，旅客不僅能輕鬆出發，更可將節省下來的預算投入潛水裝備升級、增加下水次數，或享受更多當地特色美食，讓旅程內容更加豐富。

現在是前往沖繩旅遊與潛水的好時機，別只在螢幕前欣賞海景，趕快起身親自走進藍色世界，感受海洋帶來的療癒力量。更多航班資訊與優惠內容，請至華航官網查詢與訂票，為下一趟海島旅程提前準備，隨時起飛開玩。 查看原文