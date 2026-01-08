下令出委？柯建銘親自坐鎮審查《人工生殖法》 劉建國：會充分討論

民進黨團總召柯建銘到立法院。資料照，廖瑞祥攝



前民眾黨主席柯文哲及立委陳昭姿日前為《人工生殖法》拜會民進黨團總召柯建銘及民進黨團、遊說法案，為「綠白合」增添想像空間。立法院衛環委員會今天（1/8）排審該案，民進黨召委劉建國表示，一切都會依照程序，讓委員們充分討論，且嚴謹修法。柯建銘一早也現身衛環委員會，不過並未回應媒體提問。

柯文哲日前單獨拜會柯建銘15分鐘，會後受訪時，柯文哲稱是為《人工生殖法》而來，因立法院的法案一定要老柯同意，才來找他幫忙；柯建銘則強調，行政院有院版《人工生殖法》，比較重要的是總預算案要通過。後來傳出柯建銘下令，劉建國今天要將《人工生殖法》修正草案出衛環委員會。

對此，劉建國回應，衛環委員會審查任何法案，基本上都會讓委員充分討論，一直以來他主持會議都秉持這個原則，目前仍照此原則討論法案。至於柯文哲是否希望拜會他？劉建國說，陳昭姿有來找他討論這件事，兩人充分溝通，他理解陳昭姿推動這個法案的堅持與想法，「他們後來去拜訪黨團跟柯總召，有了表達意見的管道」。

談到柯建銘是否希望盡快推動修法進度，作為綠白合第一步，劉建國說，不管怎樣的說法，在衛環委員會審查法案，他就是依照程序，讓所有人可以充分討論，修法要嚴謹、慎重，不能修錯法，否則到時候會遺臭萬年。

而柯建銘今一早也罕見現身衛環委員會簽到，面對媒體追問是否下令今天出委員會？柯建銘並未回答。

